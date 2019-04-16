إكسبو 2020 دبي يقدم أول أوبرا إماراتية

- في حدث ثقافي بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن إكسبو 2020 دبي عن أول أوبرا إماراتية على الإطلاق، سيتم عرضها خلال فعاليات إكسبو الدولي الذي سينطلق في أكتوبر من العام المقبل. وستستعرض قصة هذه الأوبرا، التي تشارك فيها مواهب إماراتية وعالمية، الثراء التاريخي لهذه الأرض الذي يمتد لآلاف السنين، وستسلط الضوء على التراث الإماراتي الغني والروح المبدعة والخلاقة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى أنغام موسيقى من تأليف الملحن الإماراتي العالمي الشهير محمد فيروز، وحوار بقلم الكاتبة الإماراتية مها قرقاش، سيسرد هذا العمل الفني المسمى الوصل، بحسب الاسم القديم لإمارة دبي، حكاية الجذور البدوية لدولة الإمارات، وحاضرها المعاصر كحاضنة لمئات الثقافات الغنية والمتنوعة.

وعن هذا العمل الفني الرائد، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "يحرص إكسبو 2020 دبي على دعم استراتيجية الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإننا نفخر بتسليط الضوء على الثقافة والمواهب الإماراتية من خلال هذه الأوبرا الرائدة ونتطلع قدما لعرض لحظة فارقة من تاريخ الإمارات أمام العالم".

وسيقدم العرض الأول من هذه الأوبرا، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، في دبي أوبرا خلال شهر أكتوبر من العام المقبل مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020. وستدور أحداثها على مدى ساعتين باللغتين العربية والإنجليزية، وسيشارك فيها طاقم فني يزيد على 100 ممثل وموسيقي، وفريق إنتاج مكون من 70 متخصصا.

Advertisements

ويشتهر محمد فيروز بالعديد من الأعمال الفنية منها "أغنية صميدة" وموسيقى الملحمة الأوبرالية "الأمير الجديد"، وبمؤلفاته الموسيقية الضخمة التي تجمع بين الأبعاد الجيوسياسية والمواضيع الفلسفية. وقد حظي بإشادة صحيفة نيويورك تايمز التي اعتبرته "صوتا فنيا جديدا مهما"، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي وصفته بأنه "أحد الملحنين الأكثر موهبة بين أبناء جيله".

وتشتهر مها قرقاش بأفلامها الوثائقية التي تركز على الثقافة الإماراتية، وكذلك بروايتيها المعروفتين "أنا الأخرى" و "سمكة الرمل".

ومن جهته، قال الملحن محمد فيروز: "نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، نستلهم الحاضر حين ننظر إلى تاريخنا بعين الفخر والاعتزاز ونتطلع إلى مستقبلنا برؤية ملؤها الأمل والتفاؤل. وكليّ فخر وسعادة بتلحيني أوبرا ستعرض في إكسبو 2020 دبي ومتشوق لافتتاح هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل في أوبرا دبي في العام 2020. هذا عمل يسلط الضوء على التاريخ المحكي لشعبنا وعلى الثراء الإنساني الذي تزخر به بلدنا وكرم ضيافتنا الذي نعانق به العالم".

ويطمح إكسبو 2020 دبي إلى جذب 25 مليون زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021، ومن المتوقع أن يأتي 70 في المئة من زواره من خارج الإمارات - وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاما. وسيجتمع أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك البلدان والشركات والمنظمات متعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية، لاستكشاف الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".