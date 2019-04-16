هزاع بن زايد يزور فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 في أرض المعارض بأبوظبي، والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات".

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "زرنا فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 في أرض المعارض بأبوظبي، والتي تقام برعاية أم الإمارات".

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن "مسابقات وطنية كهذه تعزز روح الابتكار لدى الشباب وتخلق حوافز للمشاركة الإيجابية. والتنافس البنّاء يضيف مزيداً من الحيوية على المبادرات المجتمعية ويفتح الآفاق للجميع لاستكشاف مواهبهم".