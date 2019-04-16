زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 في أرض المعارض بأبوظبي، والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات".
وكتب سموه، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "زرنا فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 في أرض المعارض بأبوظبي، والتي تقام برعاية أم الإمارات".
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن "مسابقات وطنية كهذه تعزز روح الابتكار لدى الشباب وتخلق حوافز للمشاركة الإيجابية. والتنافس البنّاء يضيف مزيداً من الحيوية على المبادرات المجتمعية ويفتح الآفاق للجميع لاستكشاف مواهبهم".
كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد يزور فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.