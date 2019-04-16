فيرجن موبايل تطوّر خدماتها مع عروض سنوية مبتكرة وتوسّع من شراكتها مع نتفليكس

كشفت ’فيرجن موبايل الإمارات‘ عن تحديثات مثيرة على أشهر عروضها السنوية، والتي توفر للعملاء فرصة تخفيض قيمة فاتورة هواتفهم المحمولة إلى النصف عند التسديد مسبقاً بدفعة واحدة، فضلاً عن تمديد عرض الاشتراك المجاني في ’نتفليكس‘ لـ 3 أشهر ليشمل العملاء المشتركين في العروض الشهرية أو السنوية التي تزيد قيمتها عن 150 درهم إماراتي. وتشمل خدمة ’نتفليكس‘ في الإمارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات التلفزيونية المرخصة والأصلية، والأفلام، والعروض الكوميدية، والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال.



وفي معرض حديثه عن ذلك، قال كريم بنكيران، المدير الإداري لـ ’فيرجن موبايل الإمارات‘: "تواصل فيرجن موبايل التزامها بتطوير تجربة الهاتف المحمول في المنطقة، وتلبية متطلبات العملاء والاستماع إلى اقتراحاتهم. وتشكّل المرونة والراحة معياراً أساسياً في خدماتنا التي نقدمها للعملاء، وتتيح عروضنا السنوية لهم فرصة توفير مبالغ كبيرة، والإنفاق أكثر على ما يرغبون به، فضلاً عن الاستفادة من خدمة ’نتفليكس‘ لمدة ثلاثة أشهر".



ويمكن للمشتركين باستخدام تطبيق ’فيرجن موبايل‘ حصرياً تخصيص باقتهم من البيانات والدقائق المحلية والدولية من بين 125 عرض مختلف، والتي يمكن شراؤها بدفعة واحدة مسبقة تغطي 12 شهراً، مع إمكانية ترقية العروض في أي وقت.



كما يستطيع العملاء الانضمام إلى ’فيرجن موبايل‘ من المنزل بكل سهولة وخلال دقائق معدودة. كل ما عليهم فعله هو تحميل تطبيق ’فيرجن موبايل‘ من متجري ’جوجل بلاي‘ أو ’آب ستور‘، واختيار الرقم المفضل أو تحويل رقمهم الحالي، وتحديد ما يناسبهم من الباقات، ومن ثم ستصلهم شريحة هاتف ’فيرجن موبايل‘ إلى منازلهم أو مكاتبهم في غضون ساعة.