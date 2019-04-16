"ماجد" تحتفي بـ"حق الليلة"

تواكب مجلة ماجد في عددها 2095 الذي سيصدر اليوم الأربعاء 17 أبريل احتفالات دولة الإمارات بـ"حق الليلة"، وذلك من خلال مجموعة من الصور والمقالات والقصص المخصصة لهذه المناسبة، كما دعت المجلة أصدقائها للمشاركة في الاحتفالات التي تقام في دولهم.

وتعد "حق الليلة" مناسبة تراثية إماراتية، يحتفل فيها الأطفال في ليلة النصف من شعبان لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي، وذلك عبر ترديد أدعية على شكل أهازيج شعبية، يلبسون فيها ثياب تراثية ملونة ومطرزة، ويطرقون أبواب المنازل حاملين أكياساً خاصة مصنوعة من القماش لجمع الحلوى والمكسرات.

ويتناول العدد مجموعة من القصص التي تتحدث عن هذه المناسبة، من بينها قصة "أعطونا زيدوا الإحسان" التي تدعو إلى الاحتفال بالمناسبة السعيدة وأهمية الصلح بين المتخاصمين خاصة الجيران، بالإضافة إلى قصيدة شعرية بعنوان "حق الليلة للشاعر حمدي هاشم حسانين وبصوت "شهرزاد اللمداني" التي يمكن الاستماع إليها من خلال الرمز "كيو آر"، كما يحتفي "كسلان" بهذه المناسبة من خلال زيارة المنازل مع أصحابه والحصول على حلوى كثيرة بأسلوبه العفوي والمحبب.

ويصطحب "ماجد" الأصدقاء ككل أسبوع إلى أحد المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية في الدولة، للتعرف على "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي، والذي فتح أبوابه للجمهور في مارس الماضي، كاشفاً عن صرح حضاري جديد أهدته أبوظبي للعالم بما فيه من زخارف عربية وإسلامية متميزة.

وتدور قصة "سفير التسامح" بين شخصية "ماجد" و"كسلان" حول دور المجلة بوصفها مجلة لكل الأولاد والبنات، إلى جانب شخصياتها ودورها في تقدم المجلة عبر السنوات، أما صفحة "أصل الأشياء" فتتناول اختراع الآيس كريم ومراحل تطور صناعته ومكوناته وأشهر أنواعه.

وفي صفحة "10 حقائق"،تسلط "ماجد" الضوء على الكاتب العربي نجيب محفوظ وإنجازاته والجوائز التي حصل عليها، وغيرها من الحقائق عن غابات الأمازون والحيوانات المائية، في حين تتناول صفحة سينما الأطفال لهذا الأسبوع فيلم "Despicable Me" الكرتوني الشهير والمحبب لدى الأطفال.