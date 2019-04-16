كبرى شركات السفر في مجلس التعاون الخليجي تتوقع ارتفاع عدد الزيارات إلى قبرص

اختتمت عشرة من وكالات السفر البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي أعمال الجولة التعريفية السياحية إلى قبرص والتي استمرت لمدة أربعة أيام. ويأتي تنظيم هذه الجولة في ظل التوقعات الصادرة عن العديد من كبرى شركات السفر والجهات المعنية في القطاع والتي أشارت إلى امتلاك هذه الجزيرة المثالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط "جميع العوامل" التي من شأنها أن تجعل منها وجهة سياحية مميزة بالنسبة للمسافرين الإقليميين في المستقبل.

وتهدف الجولة التعريفية إلى دعم الهدف الاستراتيجي لوزارة السياحة القبرصية الرامي إلى تعزيز حجم السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الجولة حضور عدد من وكلاء السفر البارزين من أبوظبي ودبي وجدة ومدينة الكويت ممن يبذلون جهوداً لتعزيز السياحة في قبرص.

وتعليقاً على ذلك، قال إبراهيم أرناؤوط، رئيس قسم لدى شركة "مواسم للعطلات والسياحة" في أبوظبي: "تتمتع قبرص بكافة العوامل الملائمة لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسيّاح المحليين والوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القادمة. وبفضل وفرة المواقع التاريخية والمعالم السياحية المتنوعة وسهولة الوصول إليها، عززت الجزيرة بشكل كبير من محفظة منتجاتها الأساسية والبنية الترفيهية العامة فيها خلال السنوات الأخيرة. ونحن على ثقة من أن الخطوات المستمرة لتوسيع قطاع السياحة الحلال المتنامي، بما في ذلك جميع المنشآت ذات الصلة، ستؤتي ثمارها في السنوات المقبلة دون شك".

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وضم الوفد ممثلين من عشرة من كبرى وكالات وشركات السفر في المنطقة، بما في ذلك شركة "أكبر للسفر والسياحة" وشركة "الفارس للسياحة والسفر" في جدّة و"سفريات الغانم" في الكويت و"الملا للسفريات والسياحة" ووكالة "الريّس" و"الرستماني للسفريات" و"بركات للسياحة" في الكويت وشركة "سفريات داداباي" في جدة ووكالة "جامبو للسياحة والسفر" و"مواسم للعطلات والسياحة" و"شرف للسفريات" و"نادي السفر للسياحه والسفر".

ومن جانبه، قال كريستوس ديميتريو، مدير المكتب الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لدى مفوضية وزارة السياحة القبرصية، المسؤولة عن تنظيم الفعاليات السياحية والحملات الترويجية ضمن جمهورية قبرص: "تؤكد استجابة شركاء السفر في الخليج على أهمية خطوات التوسع والتطوير التي تقوم بها مفوضية وزارة السياحة القبرصية بهدف تعزيز جاذبية الجزيرة لتشمل قاعدة واسعة من المسافرين من دول الخليج".

وانطلق مسار الجولة التي استمرت لمدة أربعة أيام من مدينة لارنكا الساحلية، حيث تم تنظيم جولة إلى مسجد لارنكا الكبير (المعرف بتكية هالة سلطان) وبحيراته المالحة القريبة التي تستقطب الآلاف من طيور النحام سنوياً. كما استكشف الوفد البقايا الأثرية في مدينة كوريون، والتي تعد من أكثر الآثار القديمة إثارة للإعجاب في الجزيرة. فقد أسفرت عقود من عمليات التنقيب عن العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة في مدينة كوريون، والتي يمكن للسياح مشاهدتها جميعاً ضمن المتحف الخاص في الموقع.

وشهد اليوم التالي زيارة الوفد إلى مدينة بافوس وميناء ليماناكي، ومنطقة بيترا تو روميو التي تعتبر مسقط رأس أفروديت – ملكة الحب والجمال في الأساطير اليونانية القديمة - وقلعة ليماسول ومرسى المدينة الجديد كلياً. فيما انتقل أعضاء الوفد في النصف الثاني من الجولة إلى جبال ترودوس لاستكشاف قرية ليفكارا ذات التصاميم المعمارية التقليدية والتي تشتهر بمنتجاتها اليدوية من الدانتيل والفضة. وشكلت مدينة نيقوسيا، عاصمة قبرص، وجدران البندقية المذهلة التي تحيط بها محطةً رئيسيةً في هذه الجولة، وكذلك مدينة أيا نابا الساحلية الشهيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "سوق السفر العربي 2019"، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 28 أبريل - 1 مايو، سيشهد مشاركة ممثلين من وزارة السياحة القبرصية وعدد من الجهات المعنية والذين سيكونون متاحين لمشاركة أحدث المعلومات والخطط المستقبلية أمام الحضور في المنصة رقم EU5640.