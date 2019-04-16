المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة والخطوط الجوية التركية يعقدان ورشة ترويجية مع وكلاء السياحة...

نظم المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط, وشركة الخطوط الجوية التركية , ورشة عمل في فندق باب القصر مساء امس شهدها ممثلي اكثر من 60 شركة من وكلاء السياحة والسفر .

وتهدف هذه الورشة التي أقيمت بالشراكة مع شركة " نيرفانا للسفر والسياحة " الى التعريف بالمسار الجديد ( أبوظبي- إسطنبول - مراكش ) بشكل خاص و بمقومات السياحة في المملكة المغربية بشكل عام لدى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة والمقيمين فيها .

و أعرب السيد محمد صادق شاكر مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط " عن سعادته بإطلاق هذه الورشة الترويجية بالتزامن مع قيام الخطوط الجوية التركية بإطلاق رحلات مباشرة من مطار ابوظبي الدولي عبر إسطنبول إلى مدينة مراكش بالمملكة المغربية إعتباراً من يوم 15 أبريل الجاري " . مشيراً الى ان هذا الخط الجديد سوف يتيح للمسافرين من ابوظبي قضاء عطلات في إسطنبول ومراكش برحلة واحدة .

وأوضح ان هذه الوجهة الجديدة سوف تسفر عن زيادة كبيرة متوقعة في عدد الزوار من دولة الامارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء العطلات في مراكش .

وأوضح " ان وكلاء السفر والسياحة عقدوا لقاءات مباشرة مع فريق المكتب الوطني المغربي والخطوط التركية حول البرامج السياحية المُتنوّعة في مراكش والتي تجمع ما بين السياحة التراثية الغنية جنباً إلى جنب مع أرقى منتجات السياحة التي تشكل الخيار المثالي للعائلات ".

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وقال السيد شاكر " ان هدفنا الرئيس في المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط , هو الترويج لمراكش وربطها بخطوط جوية مباشرة من دول الخليج, لان مراكش تعتبر اليوم وجهة مثالية لقضاء العطلات للعائلات والزوار من هذه المنطقة ، خاصة مع إمكانية الوصول الميسر إليها الآن مع توافر العديد من الرحلات الجوية المباشرة يومياً من دول الخليج العربية عبر مطار الرياض أو مطار إسطنبول ".

من جانبه أكد السيد حسن ديمير المدير العام للخطوط الجوية التركية في ابوظبي : " ان التعاون المثالي مع المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط, سوف يمنحنا الفرصة لتقديم خدمة مثالية الي المسافرين من دولة الامارات ومنطقة الخليج لقضاء عطلات رائعة في إسطنبول ومراكش معاً خلال رحلة واحدة مما يعني توفيراً للوقت والمال" .

وذكر ان هذه الخدمة الجديدة سوف تنعكس آثارها الإيجابية بمزيد من النمو في اعداد الزوار الى مراكش و المملكة المغربية بوجه عام ".

وتعتبر مدينة مراكش المقصد السياحي الأول في المملكة المغربية و يقول محمد صادق شاكر بهذا الصدد " أن الزيارة إلى مراكش تتميز أيضا بالذهاب إلى الطبيعة الساحرة و الحدائق البيئية ومزارع النخيل والبرتقال والفاكهة و التي تعطي الفرصة للزوار لاكتشاف معالم الطبيعة ورونقها وسحرها الذي تمتاز بها مراكش وتجعلها مدينة السياحة بامتياز ، كما أن الأجواء التي تتوفر عليها المدينة الحمراء تساهم بشكل كبير في الإقبال عليها من الزوار الخليجيين والعرب والأجانب ".

وتشتهر مراكش بالفنون والصناعات التقليدية وتتميز بالمأكولات المغربية التقليدية والعصرية التي يمتاز بها المطبخ المراكشي والذي يعد غنيا ومتنوعا ومميزا بمجموعة من الخصائص واللمسات التي قد لا تجدها في مكان آخر ، خاصة في ظل أجواء لا تخلو من المتعة واللمسة التقليدية التي تمنحها الفضاءات التي يقبل عليها السائح الذي يختار مراكش للإقامة والاستمتاع بالعطلة.