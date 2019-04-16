منتجع وفيلل السعديات روتانا يقدم إفطار السوق بمناسبة شهر رمضان المبارك

كشف ’منتجع وفيلل السعديات روتانا‘، المنتجع الرائد من فئة الخمس نجوم في جزيرة السعديات، عن إفطار مميز مستوحى من الأسواق العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك يومياً من المغرب وحتى الساعة 10 مساءً في مطعم ’سمسم‘. ويصطحب المنتجع زواره من العائلات والأصدقاء في رحلة فريدة في عالم النكهات مع ركن مخصص للأطفال ليضمن تجربة ممتعة للجميع.

وانسجاماً مع روح الشهر الفضيل، يرحب فريق المنتجع بالضيوف لاستكشاف أجواء السوق العربية في المطعم، بما في ذلك عازف العود الذي سيعزف أعذب الأنغام خلال السهرة. ويتميز المطعم بتصميم مميز وديكور عصري مع لمسات عربية وطاولات داخلية وفي الهواء الطلق، ليمضي الزوار أمتع الأوقات برفقة أحبائهم.

وسيقدم المطعم أكثر من 100 طبق مؤلف من مكونات طازجة موسمية ومحضرة في منصات الطهو تماشياً مع مفهومه المميز. وسيتولى الطهاة الموهوبون إعداد أطباق مستوحاة من مطبخ الشرق الأوسط، ومنها الأطباق الإماراتية مثل المجبوس والمشاوي ، وأشهى المأكولات الأوروبية والآسيوية المطهوة على أصولها.

وسيكون الختام مع الحلويات العربية الأصيلة مثل الخبيصة ومعمول الجوز والتمر مع أنواع الشاي والقهوة العربية العطرية.

أما بالنسبة للأطفال الصغار، فسيكون بانتظارهم عروض ترفيهية ممتعة مع أنشطة فنية وحرفية وتعليمية تحتفي بالثقافة الإماراتية.

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ويَعد المنتجع السكان والزوار بتجارب رمضانية مميزة يختبرون فيها أذواق وتقاليد المنطقة.

العرض: إفطار السوق



السعر: 199 درهم إماراتي متضمنة المشروبات للكبار، خصم بنسبة 50% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً ومجاناً للأطفال دون 6 أعوام.



التوقيت: يومياً طوال شهر رمضان المبارك من المغرب حتى الساعة 10 مساءً.