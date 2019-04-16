الامارات | "الوطني": "مواصلات الإمارات" تخالف قرارا حكوميا يوصم مسؤوليها بـ"عدم المشروعية"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني": "مواصلات الإمارات" تخالف قرارا حكوميا يوصم مسؤوليها بـ"عدم المشروعية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير التربية والتعليم. رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات، حسين بن ابراهيم الحمادي، بأن "مواصلات الإمارات" تنفذ العديد من المبادرات حتى العام 2020 لاستقطاب الكوادر المواطنة، منها مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والمخصصات المالية بالمؤسسة من خلال شركة استشارية بالمقارنة مع جهات القطاع الخاص لتحديد الرواتب التنافسية، بما يتناسب مع تطلعات الموظفين المواطنين، وأيضاً المشاركة في معارض التوظيف وتكثيف التعاون مع الجامعات والكليات، وإلحاق الموظفين المواطنين ببرامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة واحترافية العمل.

وقال الوزير - في رد كتابي على سؤال برلماني حول "تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الامارات"، وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس المنعقدة حالياً - :"إن نسب التوطين في الوظائف القيادية في المؤسسة بلغت 90%، وفي وظائف الفئة القيادية الوسطى مثل مدراء الإدارات، سجلت 71%، أما في بقية الوظائف الأخرى فلا تعد رواتبها جاذبة للعناصر الوطنية، كون نطاق الراتب لا يعتبر محفزاً للعناصر الوطنية لشغل هذه الوظائف"، مشيراً إلى أن إجمالي المواطنين العاملين لدى المؤسسة بلغ 2373 مواطناً ومواطنة.

في المقابل أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد لرحومي، تعقيباً على الرد الكتابي على السؤال، أن مؤسسة مواصلات الإمارات تخالف قرار الحكومة بشأن تحديد نسب التوطين في المؤسسات والجهات الاتحادية، والتي تنص على عدم جواز تعيين غير المواطنين في الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات والمؤسسات الاتحادية.

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وكشف الرحومي عن أن ديوان المحاسبة كان أصدر تقرير عام 2016 أكد أن مؤسسة مواصلات الإمارات تصر على مخالفة أحكام قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/ 1خ/1) لسنة 2014، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، وهو ما يوصم مسؤولي الهيئة بعدم المشروعية (بحسب التقرير)، لافتاً إلى أن التقرير ذاته تضمن توجيهاً بوجوب التزام "مواصلات الإمارات" بتطبيق لائحة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وقال الرحومي :"الهيئة قامت بتعيين عدد كبير من غير المواطنين في وظائف قيادية، من خلال إلحاقهم بالعمل على درجة مستشار، ثم كلّفتهم بمهام قيادية ومنحهم صلاحيات إدارية سلبت من مدراء وقيادات مواطنة داخل الهيئة، بل ومنحتهم حق تقييم أداء القيادات المواطنة، دون النظر لتوجهات الحكومة الواضحة في دعم المواطنين واستقطاب الكفاءات المواطنة".

واقترح عضو المجلس تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة ودراسة موضوع مخالفات التوطين في هيئة مواصلات الإمارات.