الامارات | شرطة دبي تُعيد ساعة ثمينة لسائح سقطت منه في البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُعيد ساعة ثمينة لسائح سقطت منه في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ من استعادة ساعة ثمينة لأحد السياح بعد سقوطها في مياه البحر، وإعادتها إلى صاحبها.

وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، إن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً من أحد السائحين يوم الجمعة الماضي يفيد بسقوط ساعته في مياه البحر أثناء تواجده في أحد المطاعم المطلة على جزيرة نخلة جميرا، وأن ساعته غالية الثمن ويحتاج إلى مساعدته في إيجادها.

وأشار النقبي إلى أن دورية من قبل فريق الضفادع البشرية في قسم الإنقاذ البحري انتقلت إلى جزيرة النخلة وبعد الاستفسار من السائح عن مكان سقوط الساعة نزلوا إلى البحر وأجروا عمليات بحث، وتمكنوا من العثور عليها.