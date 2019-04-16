الامارات | شرطة رأس الخيمة: سرعة إجــلاء العالقين في جبل جيس أنقذت عشـرات الأرواح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة: سرعة إجــلاء العالقين في جبل جيس أنقذت عشـرات الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، خلال لقائه بـ«الإمارات اليوم» في غرفة العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لإنقاذ العالقين في جبل جيس، والمحصورين في وادي البيح، وكيف تمكنت فرق الإنقاذ وفريق إدارة الطوارئ والأزمات من إخراج 702 عالق في المكان، وغرق مسرح عملية الإنقاذ بأكملها، نتيجة ارتفاع منسوب مياه وادي البيح والأمطار الغزيرة.

وقال النعيمي إن أي تأخير في عملية إنقاذ العالقين والمحصورين في جبل جيس، يوم الأحد الماضي، كان سيؤدي إلى وقوع خسائركبرى، إلا أن السرعة في عمليات الانقاذ وخبرة رجال شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع رجال الشرطة في أبوظبي ودبي وجميع الجهات، والفرق المعنية في رأس الخيمة، أسهمت في إنقاذ جميع العالقين من الأسر والأطفال المواطنين والمقيمين والسياح، خلال أربع ساعات، ما أنقذ عشرات الأرواح.

وشرح النعيمي تفاصيل عملية الإنقاذ، قائلاً، إن «فريق إدارة الطوارئ والأزمات بدأ، صباح السبت الماضي، في رصد الحالة الجوية الماطرة القادمة على الإمارة، حيث قام بوضع خطة للتعامل مع المنخفض الجوي، تحسباً لسقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، مع وجود أشخاص في جبل جيس ووادي البيح يقدر عددهم بأكثر من 570 شخصاً و400 مركبة رصدتهم شرطة رأس الخيمة».

وأوضح أن دوريات الشرطة وجدت، مساء السبت الماضي، بشكل سريع في منطقة جبل جيس ووادي البيح، للوقوف على الحالة الجوية، والتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث في المكان، حيث بدأت الأمطار الغزيرة في التساقط، وجريان الأودية بشكل خطر وقوي، وهبوب رياح شديدة، وعند الساعة السادسة والنصف مساءً بدأ الظلام يحل في المكان.

وأضاف أن الفريق وضع سيناريوهات لإنقاذهم على شكل مجموعات، لضمان سلامتهم خلال استقرار الحالة الجوية.

وأشار إلى أن العالقين أمضوا ليلتهم في مركباتهم، وفي الاستراحات الموجودة في الجبل، وتم توزيع مواد غذائية ومياه عليهم، وتم التواصل معهم طوال فترة الليل للاطلاع على أوضاعهم.

وقال إن فريق إدارة الطوارئ والأزمات عقد اجتماعاً طارئاً، السبت الماضي، الساعة 10 ليلاً، وتم وضع خطة لإجلاء المحصورين في جبل جيس ووادي البيح، وتقرر إطلاق عملية الإنقاذ الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد الماضي.

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وأوضح أنه تم تجميع مركبات العالقين، وبدأنا بإخلائهم، حيث كانت الأولية في إخلاء العوائل والأطفال والسياح، ولفت إلى أنه مع استقرار الحالة الجوية بشكل نسبي، وهدوء الرياح، بدأت طائرات جناح الجو المروحية في تنفيذ أول طلعة لإنقاذ العالقين في جبل جيس.

وذكر أنه تم إنقاذ أكثر من 200 شخص من العالقين في جبل جيس في 50 رحلة جوية خلال أربع ساعات، حيث واجه فريق الطيران مخاطر كبيرة وصعوبة أثناء عملية الإنقاذ، تمثلت في الرياح القوية، وهطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن رجال جناح الجو في شرطة رأس الخيمة قدموا تضحيات كبيرة لإنقاذ العالقين، كما واجه الفريق صعوبات كبيرة في دخول وادي البيح لإنقاذ المحصورين، تمثلت في ارتفاع منسوب المياه، وانهيار طرقات في الوادي.

وقال: «بدأنا الساعة الثامنة منذ صباح الأحد الماضي بوضع خطة لإخراج المحصورين وبشكل عاجل باستخدام مركبات الدفع الرباعي، مستغلين انخفاض منسوب مياه الوادي»، حيث قامت جرافات من دائرة الخدمات في رأس الخيمة والجهات المعنية المشاركة في عملية الإنقاذ في شق طريق وسط وادي البيح، لغلق مجرى المياه لتسهيل عبور المركبات.

وأشار إلى أنه مع بداية خروج عالقين، أصبح الوضع خطراً بسبب الرياح القوية وارتفاع مياه الوادي بشكل كبير، ما تسبب في انتظارهم أكثر من خمس ساعات لعبور الوادي، بعد انخفاض منسوبه قليلاً، مضيفاً أنه تم إنقاذ جميع العالقين، البالغ عددهم 400 شخص باستخدام سيارات الدفع الرباعي، فيما بقيت 70 مركبة خفيفة في المكان، بعد إجلاء أصحابها، لعدم تمكنهم من عبور الوادي.

وأوضح أن فريق إدارة الطوارئ والأزمات عمل 48 ساعة بشكل متواصل، حيث تم إخراج 702 شخص من المحصورين، لافتاً إلى أنه تم إنقاذ آخرين كانوا عالقين في بعض الأودية الصغيرة. وأعرب عن شكره لفريق «إنقاذ الإمارات» لمشاركتهم المتميزة في عمليات الإنقاذ في المناطق الجبلية، الذي كان له دور حيوي في إنقاذ العالقين.

3072 بلاغاً يومي السبت والأحد الماضيين

قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات، اللواء علي عبدالله النعيمي، إن غرفة العمليات تلقت 3072 بلاغاً من الجمهور خلال المنخفض الجوي الأخير يومي السبت والأحد الماضيين، وأعلن عن انتهاء اضطراب الحالة الجوية والأمطار الغزيرة في الإمارة من دون وقوع وفيات أو إصابات بليغة. وأوضح أن فريق إدارة الطوارئ والأزمات تمكن من احتواء أزمة الأمطار الغزيرة التي سقطت على رأس الخيمة، ومواجهة تداعياتها، ورفع الآثار الناتجة عنها، ولفت إلى أنه تم إيواء ما يقارب من 20 عائلة، وإسكانهم في بعض الفنادق، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر. وأشار إلى أن الحالة الجوية كانت من أقوى الحالات التي مرت على إمارة رأس الخيمة منذ فترة زمنية طويلة جداً. وأوضح أنه تتم في الوقت الجاري أعمال تمهيد بعض الطرقات، وشفط المياه من الشوارع والمنازل، وتوزيع المساعدات الغذائية والمستلزمات الضرورية للمتضررين والعالقين في الجبال والوديان، مضيفاً أن الفريق يقوم في الوقت الجاري بحصر الأضرار المادية، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لإصلاحها، وأن بإمكان الجمهور الاتصال بالرقم 901 للاستفسارات عن مركباتهم التي مازالت موجودة في المواقع المتضررة، لمعرفة آلية إيصالها إلى أصحابها. رأس الخيمة - الإمارات اليوم