الامارات | أم تتسبب في سجن ابنتها 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن أم تتسبب في سجن ابنتها 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات، بالسجن 10 أعوام والإبعاد بحق امرأة إفريقية أرسلت لها أمها خمسة كيلوغرامات من الماريغوانا في حقيبة مع ابنة عمتها التي أدينت من قبل محكمة أول درجة وحكم عليها بالعقوبة ذاتها، رغم إصرارها على عدم معرفة محتوى الحقيبة، وألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت ببراءة ابنة عمتها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المتهمة الأولى طلبت من أمها إرسال مخدرات لها فأخفتها الأم داخل حقيبة تحملها ابنة عمتها أثناء قدومها إلى دبي، ولاحظ مفتشو الجمارك كثافة غير اعتيادية في الحقائب، وبالفحص اليدوي تبين أنها تحوي المخدرات.

وقالت مفتشة في جمارك دبي، في إفادتها بالتحقيقات، إنها اشتبهت في المسافرة فبحثت في حقيبتها لتجد كيساً من الدقيق داخل الحقيبة مخفية بداخله المخدرات، وحين واجهتها أفادت بأنها تعتزم تسليمها إلى قريبتها المقيمة في دبي، لافتة إلى أن أم الأخيرة طلبت منها ذلك.

وأضافت المفتشة أنه تم إحالة المسافرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، التي باشرت تحرياتها وضبطت المتهمة في القضية التي كانت تنتظر قريبتها خارج المطار، وأكدت المسافرة في محضر استدلال الشرطة أنها لم تعرف محتوى الحقيبة ولم تشك إطلاقاً في نوايا الأم وابنتها بأنهما خططتا لتوريطها في حمل وحيازة مخدرات، كما أنكرت الابنة التخطيط لعملية تهريب المخدرات، فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما وقضت بسجنهما 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد، لكن أيدت الاستئناف الحكم على الابنة وبرأت المتهمة الأخرى.