الامارات | سعود القاسمي يتابع عمليات "إدارة الطوارئ" بعد التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود القاسمي يتابع عمليات "إدارة الطوارئ" بعد التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم على سير عمل عمليات إدارة الطوارئ والأزمات التابع لدائرة الخدمات العامة في الإمارة بعد التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة امس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اليوم بفريق عمل الطوارئ والأزمات برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

واطلع سموه بشكل مفصل على نتائج الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي اليوم على عدد من المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس وآلية التنسيق المتبعة مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية وفرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة وفرق شرطة أبوظبي ودبي.

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وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود جميع أفراد وفرق العمل.. موجها بضرورة مواصلة وتيرة الإنجاز المتميزة لحين ضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين وتقديم كافة سبل المساعدة والرعاية اللازمة للمتأثرين.

من جانبه أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس الدائرة أن سلامة المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.. مؤكدا أن توجيهات سموه كانت مباشرة وواضحة بضرورة تسخير كافة الإمكانات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالتنسيق مع مختلف الجهات في سبيل التخفيف على المواطنين والمقيمين بصورة سريعة ومستعجلة.