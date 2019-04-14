الامارات | وفاة 6 أشخاص في حريق بأحد المساكن الشعبية بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص في حريق بأحد المساكن الشعبية بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي 6 أشخاص من جنسية دولة آسيوية و نقلت حالتان مصابتان الى احدى المستشفيات بالعين لتلقي العلاج إثر حادث حريق وقع في أحد المساكن الشعبية بمنطقة زاخر في العين فجر الجمعة الماضي.

وأوضح مدير مركز التدخل السريع بمنطقه زاخر بالعين التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي الرائد خميس عوض الوحشي، أن عمليات العين تلقت البلاغ في تمام الساعة 5:53 صباحا وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق حوالي 6:36 ، موضحاً ان شخصين من جنسية دولة آسيوية حاولا إطفاء الحريق والتدخل لانقاذ البقية الا ان ألسنة اللهب حالت دون ذلك .

وأضاف ان عدم قيام الناجين من الحريق بإبلاغ غرفه العمليات وقت نشوب الحريق كان من الأسباب التي سارعت في انتشاره على الرغم من قيام احد المواطنين من سكان المنطقة بتصرف انساني مسؤول بإبلاغ العمليات مشيراً إلى أنه العمل جار لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وأهاب مدير مركز التدخل السريع بمنطقه زاخر بأفراد المجتمع بكافة شرائحهم إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة والإبلاغ عن حالات الحرائق والأزمات مؤكداً اهتمام شرطه ابوظبي باستمرار في توعية كافة الجاليات بلغاتهم حول التعامل مع مثل هذه الحالات وتوضيح أرقام التواصل للابلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة .