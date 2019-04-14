الامارات | "إسكان الشارقة" تسلم 47 مسكناً حكومياً ضمن مجمع الحراي 3 بخورفكان‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشارقة" تسلم 47 مسكناً حكومياً ضمن مجمع الحراي 3 بخورفكان‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتداداً لمكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهالي مدينة خور فكان، قامت دائرة الإسكان بالشارقة، باستعجال تسليم مجمع الحراي السكني - المرحلة الثالثة، بعدد 47 مسكناً حكومياً بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم، وذلك تزامناً مع زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، وافتتاح سموه المشروعات التتنموية الكبرى بالمدينة.

واستفادت من المكرمة فئات مجتمعية عدة، منها ذوو الإعاقة، حيث أن المساكن عبارة عن دور أرضي + أول، ويحتوي على أربع غرف نوم علوية، بخدماتها، والدور الأرضي يحتوي على مجلس + غرفة طعام + صالة، وخدمات للمسكن، وتم تصميم المسكن بحيث يراعي خصوصية واحتياجات الأسرة المستحقة، وأي توسعات مستقبلية بالمسكن.

علماً بأنه قد بلغ مجموع المساكن المجمعة بمنطقة الحراي بكل مراحلها الـ 3 السابقة، 117 مسكناً بقيمة إجمالية 75.7 مليون درهم، بالإضافة الى أن عدد الموافقات التي صدرت من الدائرة لمواطني المدينة منذ 2012، بلغ 911 مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون درهم.

وتؤكد الدائرة بأنها لن تدخر جهداً في توفير الحياة الكريمة والمساهمة في استقرار الأسر المواطنة، تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.