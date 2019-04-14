فيصل القابضة تزور المقر الرئيسي لـمجموعة أسيسا في أسبانيا‬

زار وفد من فيصل القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الإستثمار والتي تتمتع بأكثر من 44 عاماً من التواجد والخبرة الواسعة في مجال الأعمال في الشرق الأوسط، المقر الرئيسي لـمجموعة أسيسا في أسبانيا. هدفت الزيارة إلى تمتين وبلورة فرص الأعمال المتاحة بين الطرفين، كما أتاحت الفرصة لوفد فيصل القابضة التعرف على مجموعة شركات الرعاية الصحية التي تعمل ضمن مجموعة أسيسا. خلال هذه الزيارة، اطّلع الوفد على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية وأجرى محادثات حول أحدث ما يتضمنه عالم رعاية الأسنان، كما زار عدداً من عيادات الأسنان، بالإضافة إلى مختبر الأسنان – دوت لاب.

خلال الزيارة، التقى وفد فيصل القابضة برئيس مجلس إدارة مجموعة أسيسا، الدكتور فرانسيسكو إيفورا، وفريق موسع من مجموعة أسيسا و أسيسا دنتال. وخلال حفل الغداء الخاص، تحدث الدكتور إيفورا عن معايير مجموعة أسيسا التي تستند على سنوات من الخبرة في تزويد المرضى برعاية عالية الجودة وبخدمة احترافيه متميزة. سلّطت النقاشات الضوء على مكانة أسيسا دنتال كرابع أفضل مجموعة في العالم، وعلى قصة نجاجها التي جعلت منها المؤسسة الطبية الرائدة الأكبر في أسبانيا، وعلى إنجازاتها المتوالية على مدى 40 عاماً.

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الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة فيصل القابضة أعرب عن سعادته بالاجتماع بالدكتور فرانسيسكو إيفور، وتحدث قائلاً: "هذه الزيارة أتاحت لنا فرصة التركيز على ضرورة وأهمية وجود رؤية بعيدة المدى تواكب جهودنا ومساعينا نحو النجاح. لقد طوّرت الزيارة من علاقتنا المهنية ومهدت الطريق لشراكاتٍ إضافية مستقبلة بين فيصل القابضة وشركات تعمل تحت مجموعة أسيسا."

من جهته، قال الدكتور فرانسيسكو إيفورا رئيس مجلس الإدارة: "أنا سعيد جداً باللقاء مع الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي وزيارة الوفد المرافق من فيصل القابضة لمقرنا الرئيسي. لقد تشرفنا باستقبال الوفد في عياداتنا حيث قمنا بتعريفهم على خلفية المجموعة وبحثنا طرق العمل معاً للنمو والتقدم نحو الأمام. خلال اللقاءات والاجتماعات التي أجريناها، شرحنا أساليب الإدارة التي نتبعها مما شكل فرصة مناسبة لتبادل الأفكار حول رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تنمية وتطوير صناعة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة."