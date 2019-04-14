دناتا تفتتح منشأة شحن جديدة في مطار بروكسل

أطلقت دناتا، التي تعد واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، عمليات في بلجيكا، حيث افتتحت مؤخراً منشأة شحن جديدة في مطار بروكسل باستثمار قدره 8 ملايين يورو. وتوفر المنشأة الجديدة، البالغة مساحتها 14 ألف متر مربع، أكثر من 100 فرصة عمل، كما تعزز بصورة كبيرة قدرات الشحن في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، ما يتيح لشركات الخطوط الجوية تطوير عملياتها في المنطقة.

وتتضمن المنشأة الجديدة مستودعات مساحتها 4500 متر مربع، ويمكنها مناولة ما يصل إلى 125 ألف طن من البضائع سنوياً. وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى معايير الصناعة العالمية بما يضمن المناولة الفعالة والآمنة لجميع أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

وتقدم دناتا حالياً خدمات مناولة البضائع لـ25 ناقلة شحن وثمان ناقلات ركاب في مطار شيفول بأمستردام. وسوف يعمل فريقا دناتا في أمستردام وبروكسل بتنسيق وتعاون وثيقين لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في كلا المطارين.

وأعرب إيريك جويج، المدير التنفيذي لدناتا في هولندا وبلجيكا، عن سعادته بإطلاق عمليات في مركز شحن جديد في المنطقة. وقال: "سوف يعزز مركزنا الجديد، الذي يعد أفضل منشأة شحن في مطار بروكسل، قدرتنا على مناولة البضائع، كما سينشط أيضاً صناعة الشحن في المنطقة. ويشهد الطلب على خدماتنا نمواً قوياً، لذلك فإننا على ثقة من أن هذا التوسع الاستراتيجي سوف ينعكس إيجاباً على جميع أطراف الصناعة".

وأضاف قائلاً: "تشتهر دناتا بجودة خدماتها التي تلبي متطلبات العملاء، وبالموثوقية والتركيز المطلق على السلامة في جميع المطارات التي تخدمها في جميع أنحاء العالم، ويجمعنا شغف التميز. وسوف نعمل جاهدين لتوفير أفضل خدمات ممكنة لعملائنا في بروكسل كل يوم".

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من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لشركة مطار بروكسل أرنود فيست بدناتا كثالث شركة لمناولة البضائع في مطار بروكسل. وقال: "أكدت دناتا تواجدها بقوة كواحدة من أبرز شركات المناولة في المطار، حيث توفر بنية تحتية مخصصة لمناولة شحنات الأدوية وتدعم عمليات إير كارغو كوميونيتي بما يتوافق مع استراتيجية مطارنا لتوفير بنية تحتية تناسب مختلف الصناعات في الدولة وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون. ونحن نتطلع إلى بتفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة الجديدة".

وتعد الخطوط الجوية السنغافورية أول عميل لدناتا في بروكسل. وتشغل الناقلة ثماني رحلات أسبوعياً بطاقة 45 ألف طن من الشحنات سنوياً بين بروكسل وسنغافورة، على طائرات البوينج 747-400F المخصصة للشحن.

ومع انضمام مطار بروكسل، أصبحت دناتا توفر الآن خدمات شحن بضائع ومناولة أرضية جيدة وآمنة في 87 مطاراً ضمن 14 دولة. ويتعامل موظفو دناتا يومياً مع أكثر من 1900 رحلة وأكثر من 9000 طن من البضائع.

تأسست دناتا عام 1959، وتعَدٌ من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، حيث تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر، والحلول التقنية وخدمات تموين الطائرات في 129 مطاراً ضمن 86 دولة عبر الشرق الأوسط واوروبا ودول منطقة حوض المحيط الهادي الآسيوية والأميركتين، ويزيد عدد عملائها من شركات الخطوط الجوية على 300 ناقلة. وتخدم دناتا كل يوم أكثر من 1900 رحلة جوية، وتتعامل مع شحنات تزيد على 8800 طن، وتنفذ أكثر من 21 ألف حجز فندقي وتقوم بتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على طائرات عملائها من شركات الخطوط الجوية.