هيلتون تعتزم افتتاح 100 فندق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة

كشفت شركة ’هيلتون‘ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT) عن خطتها المستقبلية التي تهدف إلى افتتاح ما يقارب 100 فندق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار مشاريعها متسارعة النمو في المنطقة. وتسعى العلامة التجارية إلى تعزيز حضورها في أسواق رائدة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والمغرب ومصر بقيمة استثمارية تعادل 9 مليارات دولار أمريكي من قبل شركاء التطوير التابعين للعلامة، وتشتمل الخطة على أربع اتفاقيات جديدة هي:

’هامبتون باي هيلتون الكويت السالمية‘ 111 غرفة اتفاقية إدارة مع شركة ’الشايع‘. من المتوقع افتتاح الفندق في 2022.

’كانوبي باي هيلتون الأڤنيوز- الخبر‘ 200 غرفة اتفاقية إدارة مع شركة ’شمول القابضة‘. من المتوقع افتتاح الفندق في 2023

’إيمباسي سويتس باي هيلتون دبي، الخليج التجاري‘ 99 غرفة اتفاقية إدارة مع ’كينغستون القابضة‘ من المتوقع افتتاح الفندق في 2022

’هيلتون جاردن إن دبي، الخليج التجاري‘، 234 غرفة. اتفاقية إدارة مع ’كينغستون القابضة‘ من المتوقع افتتاح الفندق في 2022

لقد كان لمحفظة ’هيلتون‘ من العلامات الرائدة في قطاع الضيافة واستراتيجيتها التي تشجع على النمو العضوي وتعاونها مع أبرز شركاء التطوير المحليين الدور الأكبر في نجاحها منقطع النظير، حيث ستسهم الخطة الخمسية القادمة في مضاعفة حضور العلامة مرتين تقريباً في الإمارات، وأربع مرات في المملكة العربية السعودية، ليصل عدد فنادق ’هيلتون‘ في هذه الأسواق الرئيسية إلى 50 فندقاً.

وقبيل انعقاد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، قال باتريك فيتزجيبون، نائب الرئيس الأول للتطوير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ’هيلتون‘، حول هذا الموضوع: "مع مرور 100 عام على تأسيس علامة ’هيلتون‘، لدينا ما يقارب 30 ألف غرفة ضمن مشاريعنا المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أعلنا مؤخراً عن توقيع اتفاقيات لإطلاق علامتنا المختصة بأسلوب الحياة ’كانوبي باي هيلتون‘ في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إطلاق ’إيمباسي سويتس باي هيلتون‘ في المنطقة أيضاً. ستوفر إضافة 100 فندق جديد قيمة حقيقية للاقتصاد والقطاع، إذ ستترافق مع توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذه العقارات الجديدة".

وشهدت علامات الفئة المتوسطة التابعة لـ’هيلتون‘ طلباً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها ’هيلتون جاردن إن‘ و’هامبتون باي هيلتون‘، وهذا ما دفع السلسلة إلى إضافة 25 فندقاً تحت لواء هاتين العلامتين إلى مشاريعها المرتقبة في المنطقة. ويتماشى هذا النهج مع أهداف الحكومات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جذب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

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وتتضمن خطة ’هيلتون‘ اتفاقية الفنادق الأربعة التي تم الكشف عنها مؤخراً مع شركة ’شمول‘ فيما يتعلق بمشروع ’الأڤنيوز- الرياض‘ الذي سيضم علامات ’والدورف أستوريا‘ و’كونراد‘ و’هيلتون جاردن إن‘، فضلاً عن ’كانوبي باي هيلتون‘ التي ستسجل حضورها الأول في الشرق الأوسط. وسيضيف هذا المشروع 1,400 غرفة إلى محفظة ’هيلتون‘ في المملكة، والتي ستحتضن بدورها أكبر عدد من وجهات العلامة المرتقبة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإضافة إلى ذلك، تستعد ’هيلتون‘ لافتتاح فندق ’والدورف أستوريا‘ في دبي في وقت لاحق من العام الجاري، وستواصل تعزيز حضورها الراسخ في رأس الخيمة التي ستمتلك فيها في إطار الخطة الموضوعة ثلاث وجهات فاخرة، بما فيها ’كونراد‘ و’هامبتون باي هيلتون‘ و’دوبل تري باي هيلتون ريزيدنس‘. كما تعتزم ’هيلتون‘ افتتاح المزيد من الفنادق في الشرق الأوسط وضمن مواقع رئيسية من شمال أفريقيا، بما فيها مصر والمغرب التي ستشهد هذا الشهر افتتاح منتجع وسبا ’هيلتون طنجة الهوارة‘.

وتدير شركة ’هيلتون‘ حالياً 64 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع أن تشهد طلباً متزايداً على علاماتها المتنوعة. كما أنها تحرص على العمل مع أبرز المطورين الرائدين في القطاع لتوفير خدمات عالمية المستوى في جميع وجهاتها في مختلف أنحاء المنطقة.