أدنوك للتوزيع تمدد جسور التواصل مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية

قام فريق الإدارة في شركة أدنوك للتوزيع المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDIST) (رقم تعريف الأوراق المالية الدولية: AEA006101017)، بزيارة الى سوق أبو ظبي للأسواق المالية اليوم حيث التقوا أيضاً بوسطاء السوق والفريق الإداري.

وناقش المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة، والسيد جون كاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع بالإضافة الى عدد من المدراء التنفيذيين السياسة التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح، بالإضافة الى آفاق النموّ المتوقعة في المستقبل.

وتعكس السياسة الجديدة التزام شركة أدنوك للتوزيع بتحسين معدّل العائدات للمساهمين، وتشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 وفقاً للسياسة لتصبح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 بقيمة 2,39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018. بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2,57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018. ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

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وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "نحن ممتنون لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لتوجيه هذه الدعوة لنا. بصفتنا شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فنحن ندرك أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية. حيث تتيح لنا هذه العلاقة عرض أهم انجازاتنا والنجاحات التي حققناها من خلال الأداء القوي في العام 2018، بالإضافة الى تطلّعاتنا المستقبلية للنموّ المتسارع أمام وسطاء السوق الذين يتعاملون مع هذه الأمور بشكل يومي".