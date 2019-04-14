سنشري فاينانشال: تعزيز الطلب على الملاذ الآمن بسبب فرض العقوبات وتصعيد الحرب التجارية

في إشارة إلى تصاعد التوتر، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيلق الحرس الثوري الإيراني الإسلامي القوي سياسياً بأنه منظمة إرهابية. من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على صادرات النفط الإيرانية، حيث تستخدم بوابات الدفع الأمريكية بشكل شائع من قبل معظم الدول وتهدف إدارة ترامب إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بنسبة 20 في المائة بحلول شهر مايو حسب تعليق شركة سنشري فاينانشال. يبدو أن إمدادات النفط العالمية تتقلص بالفعل بسبب الحرب الأهلية الليبية وتراجع الصادرات الفنزويلية وخفض إنتاج أوبك. منذ بداية العام، وافقت أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على خفض إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، تمكنت الكارتل بقيادة المملكة العربية السعودية من تجاوز التوقعات من خلال خفض الإنتاج بشكل أكبر. من المحتمل أن يستمر الزخم أو النشاط الإيجابي في النفط على المدى القصير بسبب هذه العوامل.

يستمر الذهب في الارتفاع أعلى من 1300 دولار بعد أن تسبب تقرير الوظائف الأمريكية القوي في انخفاض الدولار. علاوة على ذلك، فإن فرض العقوبات على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من قبل الولايات المتحدة وتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا يمكن أن يستمر في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

كما أشار تعليق شركة سنشري فاينانشال بشكل عام، تظل الصورة الأساسية إيجابية للذهب. إن البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) تسير على الطريق الحذر وهذا أمر جيد بالنسبة للأصول غير المتداولة مثل الذهب. في الواقع، زادت رهانات خفض الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام بشكل ملحوظ.

تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مع انخفاض أسهم بوينج أثر على انخفاض معدل داو جونز الصناعي قليلاً. أعلنت شركة بوينج أنها سوف تبطئ إنتاج طراز بوينج 737 من 52 طائرة إلى 42 شهرًا. مع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا حيث أن هذا مجرد تصحيح طبيعي للسعر ويحتفظ مؤشر داو جونز الصناعي فوق منطقة الاختراق البالغة 26240. أيضًا، كانت المشاعر مدعومة من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بأنه تم إحراز تقدم كبير في آخر محادثات التجارة مع الولايات المتحدة. 26240 و 26090 هي مستويات الدعم لهذا اليوم.