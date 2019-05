الأمطار تعم الإمارات.. وانحسار الحالة الجوية اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

هطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والمنخفضات وخاصة في المناطق الشمالية، في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة والشارقة، وكانت شديدة الغزارة على قمم الجبال ما تسبب في جريان السيول في تلك المناطق.

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تجيز تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من سقوط الأمطار، وبناء على وضع وحالة الطرق المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع مواصلات الإمارات.

ومنحت الوزارة الصلاحية لمديري المدارس بالتنسيق مع العمليات المدرسية، بتعطيل الدوام المدرسي، لمراعاة سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.

وكانت مؤسسة مواصلات الإمارات قد أصدرت تعميماً، مؤخراً، بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية، بسبب تكوّن الضباب وغيره من تقلبات الطقس، حرصاً منها على ضمان سلامة الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية، من المدارس الحكومية والخاصة وإليها، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.وسجلت أمس أعلى كميات أمطار سقطت على الدولة حتى الساعة الرابعة عصراً في فلج المعلا 77.5 ملم، وجبل مبرح 45.5 ملم، وجبل جيس 38.4 ملم، ووادي شحة 33.8 ملم، وميناء الفجيرة 19.4 ملم.

