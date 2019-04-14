الإمارات نموذج في التعاون لأجل تمكين أبناء الوطن

الشارقة (الاتحاد)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أولى محاضراتها ضمن جهودها المتواصلة لنشر ثقافة المشاركة السياسية بين مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات في الدولة.

وتحدث خلال المحاضرة التي استضافها مجلس ضاحية الرحمانية الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة، حيث ألقى الضوء على طبيعة الحياة النيابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق مصلحة الوطن وتلبية طموحات المواطن، وضرورة تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى مختلف شرائح المجتمع لتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة، بالإضافة إلى المساهمة في ترسيخ التجربة البرلمانية الرائدة لدولة الإمارات.

وقال الدكتور سعيد الغفلي: «شكل برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج عمل وطني لبناء تجربة برلمانية رائدة وفق أسلوب مبتكر يتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي، وبشكل يلبي طموحات أفراده في المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والتطور التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، فاليوم بات المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً تترسخ من خلاله قيم الشورى والمشاركة المجتمعية في صناعة مستقبل الوطن». وأضاف: «إن ثقافة المشاركة السياسية لدى أفراد المجتمع ركيزة أساسية في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، فهو إلى جانب كونه مؤشراً على عمق الولاء والانتماء للوطن، يعتبر أساساً ننطلق من خلاله للحفاظ على مكتسبات الوطن وصون منجزاته ومواصلة العمل على تنفيذ رؤى قيادته الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً لمستقبل مزدهر تتحقق فيه ريادة دولتنا في جميع المجالات».

وقال: «تقدم دولة الإمارات من خلال المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً يحتذى به في التعاون والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تمكين أبناء الوطن والعمل على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وصناعة غدٍ أفضل من خلال توظيف طاقاتهم وقدراتهم في دفع مسيرة التطور والتنمية السياسية والعمل على تعزيز التجربة البرلمانية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتطلب مشاركة فاعلة لكافة الفئات المجتمعية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة».