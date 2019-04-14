«صحة» تحفز موظفيها على التبرع بالدم

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «ساعة عطاء» ضمن فعاليات عام التسامح، بهدف تشجيع موظفي شركة «صحة» والمنشآت الطبية التابعة لها على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم في أبوظبي والعين.

وقالت وحيدة خليل عبد الله، مدير إدارة علاقات العملاء في شركة «صحة»: إن مبادرة ساعة عطاء تهدف كذلك لتحفيز الجانب الإنساني لدى الموظفين، إذ تحرص شركة «صحة» على المشاركة في المبادرات التي تهم المجتمع، خاصة في عام التسامح، مشيرة إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ أرواح الكثير من الناس الذين يحتاجون لقطرة دم في أثناء الحوادث والعمليات وغيرها من الأمور الطبية الطارئة. وأكدت أهمية التبرع بالدم بالنسبة للمتبرع نفسه، إذ إنه يزيد نشاط نخاع العظم لديه لإنتاج خلايا دم جديدة من الكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفائح الدموية، وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية، وتقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

ووفرت شركة «صحة» من أجل تفعيل مبادرة «ساعة عطاء» التي أطلقتها نظاما إلكترونيا لتسلم طلبات الموظفين للتبرع بالدم وحجز مواعيد محددة لهم، وتوفير بنك الدم المتنقل في المنشأة الصحية نفسها حسب جدول زمني محدد بعد حصر طلبات الموظفين المسجلين للتبرع بالدم، مع الحرص على استمرارية سير عمل الموظف، وعدم تأثر إنتاجيته.

وحرصت المبادرة على إسعاد الموظفين من خلال إعطاء الموظف إجازة لمدة ساعة «ساعة العطاء»، وتركت له الخيار للاستفادة منها في اليوم نفسه الذي يقوم بالتبرع فيه بالدم، أو ترحيل الساعة إلى يوم آخر، بالإضافة لمنح الموظف المتبرع شهادة شكر وتقدير من إدارة علاقات المتعاملين في شركة «صحة».