كوالا لمبور (وام) استقبل جلالة الملك السادس عشر السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا أمس الأول خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

ونقل السفير إلى ملك ماليزيا خلال اللقاء الذي جرى بالقصر الوطني «أستانا نيجارا» في العاصمة كوالالمبور تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على تنمية العلاقات، ودفعها بشكل مستمر إلى الأمام.

وحمل جلالة ملك ماليزيا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً الحرص المتبادل على العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، متمنياً لسموهم دوام الصحة والتوفيق والسعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك ماليزيا يستقبل سفير الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.