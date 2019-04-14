1.000.000 طالب يستأنفون الدراسة اليوم

دينا جوني (دبي)

يستأنف اليوم ما يزيد على مليون طالب وطالبة الدراسة في الدولة، عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى حوالي 70 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من توزيع 8 ملايين و161 ألف كتاب مدرسي على 1020 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، تحضيراً لانطلاق الفصل الثالث للعام الدراسي 2018-2019.

ويبدأ الطلبة اليوم بتسلم الكتب المصنّفة من قبل الإدارات المدرسية وفق مختلف المراحل الدراسية.

وكانت «المتحدة للطباعة والنشر» قد وجّهت رسائل إلى مختلف الإدارات المدرسية خلال إجازة الفصل الثاني، تعلم فيها كل مدرسة عن تاريخ وتوقيت تسلم كتب الفصل الدراسي الثالث. ودعت إلى ضرورة حصر الكميات المتسلمة من قبل «توزيع» قبل التوقيع على الكشوفات.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد عناوين الكتب المدرسية التي قامت بطباعتها للفصل الدراسي الثالث بلغ 375 عنواناً. أما عدد المدارس الحكومية التي ستوزّع عليها الكتب فبلغ 616 مدرسة، مقابل 404 مدارس خاصة ودولية موزعة على مختلف مناطق الدولة، بمجموع بلغ 1020 مدرسة. وبلغ مجموع الكتب المطبوعة للفصل الثالث 8 ملايين و161 ألف كتاب.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من إنهاء حالة الارتباك التي كانت تصاحب عملية توزيع الكتب مع بداية كل فصل دراسي، وذلك من خلال تطوير نظام إلكتروني لحصر الكتب المطلوبة من قبل المدارس.

ويأتي ذلك بناء على آلية اعتمدتها الوزارة منذ العام الماضي تضمن توافر الكتب المدرسية في الوقت المطلوب، من خلال خط إنتاج يبدأ بإرسال الكتب المدرسية للطباعة في المتحدة للطباعة والنشر في أبوظبي، ومن ثم تسلم طلبات المدارس، وصولاً إلى آلية التوزيع عبر التواصل المباشر مع المدارس من خلال «توزيع».

ترشيح 333 معلماً وقيادياً لـ«سفراء التعليم 2019»

وفي موازاة ذلك، رشحت وزارة التربية والتعليم 333 من المعلمين والكادر القيادي من مختلف المدارس الحكومية للمشاركة في برنامج سفراء التعليم 2019. وعمم قطاع الأنشطة لائحة بأسماء المستهدفين وموعد المقابلات من خلال بريد إلكتروني لمختلف الإدارات المدرسية. ويهدف البرنامج إلى إكساب التربويين تجارب وخبرات تعلم تستند إلى المشاريع والتعلم بالممارسة، وتنفيذها بممارسات ابتكارية في المدارس الثانوية،

كما يهدف إلى تزويد المعلمين بأدوات تعليمية وطرق جديدة ضمن التطوير المستمر لكفاياتهم المهنية والوظيفية.

والبرنامج الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، يهدف إلى شحذ الدافعية لدى النخبة من المعلمين والكادر الإداري وموظفي الوزارة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية والابتكارية كل في مجال عمله وإكسابهم المهارات الضرورية التي تمكنهم من الإبداع والابتكار في التعليم ومختلف أعمالهم الوظيفية.

ويشارك المستهدفون في برامج تدريبية تخصصية خارج الدولة في دول رائدة في المجال التعليمي وإطلاعهم على أفضل الطرائق والأساليب التدريسية الابتكارية الحديثة والممارسات التعليمية العالمية المُثلى ومشاركتهم في محاضرات وورش عمل تدريبية وبرامج زيارات ميدانية لأفضل الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في التعليم في دولة الإيفاد، الأمر الذي سيمكّنهم من تطبيق المعرفة التي اكتسبوها في مدارسهم وتضمينها في أساليبهم التدريسية وأماكن عملهم ونقلها للطلبة ولغيرهم من الموظفين.

وتوزّع المرشّحون على مناطق أبوظبي بواقع 98 معلماً وقيادياً، و13 من عجمان، 41 من دبي، و67 من الفجيرة، و51 من رأس الخيمة، و60 من الشارقة، و4 من أم القيوين.

وحددت وزارة التربية 3 مراكز لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين الذين تمّ اختيارهم وهي مبنى المدرسة الإماراتية في أبوظبي، ومركز عجمان لتدريب المعلمين، ومركز خورفكان للتدريب، وطلبت من الإدارات المدرسية السماح للمعلمين المعنيين بتوفير المواصلات وحضور المقابلات من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وقد حددت الوزارة المعايير التي يتمّ على أساسها حصر أعداد المعلمين، وهي الإسهام والإشراف على المسابقات، والمشاركة في المعارض الابتكارية، والمساهمة في المناهج الدراسية، وإنجازات من ناحية تشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات المحلية، وكانت الوزارة العام الدراسي الماضي قد اختارت 150 معلماً ومعلمة من 30 مدرسة في رحلة علمية استكشافية إلى أربع وجهات عالمية، في صيف 2018 ضمن «سفراء التعليم».

طلبة من دون درجة سلوك

أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع الإدارات المدرسية في الدولة ضرورة إدخال درجة السلوك للطلبة في نظام المنهل الإلكتروني للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأرفقت وزارة التربية تعميمها بقائمة تضم 293 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الحكومية، لم تحدّث بعد درجات السلوك الخاصة بهم، وأشارت الوزارة إلى أن على المدارس إنهاء إدخال واعتماد الدرجات اليوم الأحد مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث.