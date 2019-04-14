5 آلاف مستفيد من حملة «الهلال» لمكافحة أمراض العيون في المغرب

الرباط (وام)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة صحية لمكافحة أمراض العيون في المغرب، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات».

وتستهدف الحملة توفير الرعاية الصحية لـ 5 آلاف حالة في القرى والمناطق النائية، وتتضمن إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء «الكتاراكت»، وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالي 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء «الجلاكوما»، وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لـ 3 آلاف شخص.

وتأتي الحملة تعزيزاً لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة.

وتم الإعلان عن تدشين الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته «الهيئة» في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رئيس وفد «الهيئة» إلى المغرب محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة المغربية والشركاء المحليين هناك.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر في بيان صحفي، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكافحة أمراض العيون في المغرب تجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة، وأضافت: «تمثل مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتنوعة رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات».

وشددت «الهيئة» على أن الحملة تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، مؤكدة حرص سموه الدائم على تعزيز جهود «الهيئة» ومبادراتها على الساحة المغربية، وأشارت إلى أنها كانت على الدوام داعماً أساسياً وسنداً قوياً للشعب المغربي، وقالت في بيانها إن حملة مكافحة أمراض العيون تعتبر إضافة حقيقية لجهودها ونقلة نوعية لمبادراتها الإنسانية في المغرب، وأضافت «الهيئة» أنه في ختام البرنامج العلاجي والجراحي لأمراض العيون سيتم تسليم تجهيزات طبية لدعم مركز «تازة أوسلو الصحي» في إقليم تازة المغربي بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتوجهت «الهيئة» بالشكر والتقدير لشركائها في تنفيذ الحملة على الساحة المغربية، في مقدمتهم سفارة الدولة في الرباط، ووزارة الصحة المغربية، والجمعية المغربية الطبية للتضامن.

إلى ذلك، قام وفد هيئة الهلال الأحمر بزيارة لمستشفى الشيخ زايد في الرباط تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة، ووقف على الخدمات الصحية التي يوفرها للمرضى من داخل المغرب وخارجها، حيث أصبح المستشفى قبلة للكثير من المرضى في الدول المجاورة للمغرب لما يوفره من خدمات طبية متميزة وبرامج علاجية في مختلف التخصصات الحيوية، وأُطلع الفريق الطبي المرافق للوفد على التجهيزات بقسم أمراض العيون بالمستشفى، تمهيداً لإجراء عدد من العمليات ضمن مبادرة الشيخة فاطمة لمكافحة أمراض العيون في المغرب.