سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكتبي في الهير

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه حميد نايع سالم الكتبي بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة المرحوم خليفة سالم حضيرم الكتبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الهير في منطقة العين الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وجمع من المدعوين والمهنئين.

تخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات متنوعة.

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