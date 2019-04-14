4 ملايين و 200 ألف كتاب من «المتحدة للطباعة» لـ 495 مدرسة حكومية

محمد الأمين (أبوظبي)

باشرت «المتحدة للطباعة والنشر»، ذراع الطباعة التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، توزيع 7 ملايين و200 ألف كتاب على المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وأكملت أمس توزيع 4 ملايين و 200 ألف نسخة من الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثالث للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، تم تسليمها خلال 5 أيام لـ 495 مدرسة حكومية ، بدأت من 7 ولغاية 11 أبريل الحالي 2019، ويجري حالياً توزيع 3 ملايين كتاب مدرسي على 517 مدرسة من المدارس الخاصة والدولية، على أن يتم الانتهاء منها بداية الأسبوع المقبل، بحسب سلطان سعيد الحاتمي، المدير التنفيذي للشركة.

وأوضح الحاتمي، أن هذا العمل أنجز بمتابعة وإشراف أكثر من 600 موظف وموظفة من مختلف إدارات الشركة، وبمساهمة أكثر من 300 آلية مختلفة من سيارات وشاحنات خفيفة وثقيلة لهذا الفصل.

وأشار إلى أن «المتحدة للطباعة والنشر»، وزعت ما مجموعه 24 مليونا و200 ألف و993 كتابا مدرسيا خلال العام الدراسي الحالي، 8 ملايين و200 ألف نسخة منها للفصل الدراسي الأول، و8 ملايين و800 ألف و993 في الفصل الدراسي الثاني.

واستهدفت عمليات التوزيع 802170 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، منهم 138670 طالباً وطالبة في أبوظبي، و150220 طالباً في دبي، و513270 طالباً في المدارس الدولية والخاصة، وشملت 1145 مدرسة، وبلغ عدد المناهج الدراسية التي طبعتها الشركة المتحدة للطباعة والنشر للعام الدراسي 2018-2019 (400 منهاج)، وقد روعي عند طباعة الكتب الجديدة معايير ومواصفات صحية عدة، من بينها حجم الكتاب ووزنه، ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية.

وأوضح أن الشركة استحدثت في الفصل الدراسي الثاني مركزاً لخدمة العملاء للمتابعة، وتلقي الملاحظات، كما طورت آلية التسليم باستخدام أجهزة الماسح الضوئي، لتسهيل عملية التسليم، وزيادة الدقة، ومستوى الخدمة، وذلك بتعاون من مديري ولجان تسلم الكتب في المدارس.

وكانت «المتحدة للطباعة والنشر» قد دشنت في 6 من نوفمبر 2018 خطاً إنتاجياً جديداً مختصاً بطباعة الملفات الامتحانية تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين ملف امتحاني خلال الشهر الواحد، أي 100 ألف ملف امتحاني يومياً.