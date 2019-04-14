جهود مجندي الخدمة البديلة رفعت الكفاءة والجودة

أبوظبي(الاتحاد)

نظم وفد من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الحيوية والتي تدار من خلالها كافة العمليات التشغيلية للسلع الغذائية الاستراتيجية، وشملت شركات أبوظبي للموانئ والظاهرة القابضة في إمارة أبوظبي، وموانئ دبي العالمية والخليج للسكر في إمارة دبي.

والتقى الوفد خلال الزيارة بمجندي الخدمة الوطنية البديلة للمجموعة الثانية للعام الميلادي 2018-2019 الذين استكملوا برنامجهم التدريبي السنوي في المنشآت الحيوية، للتأكد من جاهزيتهم لتشغيل تلك المنشآت في كافة الظروف والأوقات وخاصة في أوقات الطوارئ والأزمات، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع الشركاء على إعدادهم وتطوير قدراتهم وفق أفضل أساليب التدريب والتأهيل، بهدف إيجاد قاعدة من الكوادر الوطنية تمتلك المهارة والتفوق النوعي والقدرة على إحداث التغيير وتحقيق النتائج في ميادين صناعة الغذاء وسلاسل الإمداد، سعياً إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، حيث أثبت مجندو الخدمة الوطنية البديلة خلال البرنامج التدريبي إلى جانب بقية الكوادر الوطنية; فاعليتهم في خدمة مسيرة التنمية ومواجهة مختلف التحديات والتعامل مع قضايا الأمن الغذائي باعتباره قطاعاً حيوياً في الدولة.

من جانبها، تقدمت كافة المنشآت الغذائية المشاركة في تدريب مجندي الخدمة الوطنية البديلة، بالشكر والامتنان إلى الحكومة الرشيدة لمنحهم فرصة المساهمة في إنجاح هذا البرنامج الوطني المتميز، معربين عن حرصهم على بذل المزيد من العطاء في المستقبل وتظافر الجهود لكافة المنشآت الغذائية وتكامل أهدافها الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشكل عام، ومثنين على الإسهامات الكبيرة التي قدمها مجندو الخدمة الوطنية البديلة خلال فترة التدريب والتي تمثلت بعدد من المقترحات والأفكار التحسينية والتطويرية والتي ساعدت على رفع كفاءة العمليات وتحسين جودتها.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ أبوظبي» : «تعكس زيارة اليوم التزام موانئ أبوظبي التام بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مؤكداً أن تعزيز هذه المنظومة الغذائية يستدعي توثيق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية المعنية والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص لتبني أفضل البرامج المستدامة لتمكين هذا القطاع الحيوي المهم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، :«تسرّنا استضافة وفد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مصنع الظاهرة للأرز الواقع في المنطقة الصناعية بميناء خليفة – كيزاد، حيث تأتي هذه الزيارة لتؤكد البعد الاستراتيجي لأهدافنا المشتركة وسعينا نحو تعزيز واستدامة سلاسل الإمداد من السلع الغذائية للدولة، ولما للبرنامج التدريبي السنوي لمجندي الخدمة الوطنية البديلة من أثر كبير في صقل مهارات الكوادر الإماراتية وتدريبهم على أعلى المستويات المهنية لضمان جاهزيتهم في كافة الظروف والأوقات، بالإضافة إلى تمكينهم في مجال الصناعات الأساسية المساهمة في تحقيق رؤية حكومة الإمارات في مجال الأمن الغذائي».

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات:« تعمل موانئ دبي العالمية على دعم استراتيجية الأمن الغذائي الذي يعد واحداً من أهم الأولويات لحكومتنا الرشيدة من خلال شراكتها الوطيدة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تدريب منتسبي الخدمة الوطنية البديلة، لافتاً إلى أن موانئ دبي تعتبر الهيئة من الشركاء الاستراتيجيين المهمين، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق البيئة المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي الوطني».

وأضاف: «تعد المحطة رقم 3 واحدة من أكثر المرافق تقدماً في العالم، حيث تستخدم أحدث التقنيات ونظم الأتمتة لتكون واحدة من أكثر محطات الحاويات كفاءةً وإنتاجيةً لدينا. وتلعب المحطة دوراً حيوياً في تنويع اقتصاد دبي وتوفير فرص العمل. ومن خلال ميناء جبل علي والمنطقة الحرة، يتم خدمة أكثر من 3.5 مليار مستهلك في مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، بالإضافة إلى رابطة الدول المستقلة».

من جانبه، أكد جمال الغرير (العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر) أن استضافة المجندين شرف وطني كبير، مما يجعلنا نشكر القيادة الرشيدة لمنحنا الثقة المتمثلة في اختيارنا من ضمن الشركات التي سوف تأخذ على عاتقها مهمة تدريب وتمكين منتسبي الخدمة الوطنية البديلة، مضيفاً أننا قد أولينا هذا البرنامج الاهتمام البالغ حتى يتمكن أبناء الوطن من إدارة المنشآت الحيوية.

وفي نهاية الزيارة، تقدم وفد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالشكر الجزيل لكافة العاملين والجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد في كافة الظروف والأوقات.

كما تقدم وفد الهيئة بالشكر والامتنان إلى المنشآت الحيوية الوطنية على استضافتهم مجندي الخدمة الوطنية البديلة، مؤكداً أن الهيئة ستكون مظلة لكل من يحتاج إلى دعم سواء كان استشارة أو مساعدة تتعلق بتحسين وتطوير البرنامج التدريبي، كما أثنى الوفد على الجهود التي يبذلها مجندو الخدمة الوطنية البديلة في خدمة الوطن وكافة أفراد المجتمع.