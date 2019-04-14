ختام مغامرات أقدر 2019 بمشاركة 600 طالب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مغامرات أقدر 2019 التي استمرت لمدة عشرة أيام، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة أكثر من 600 من الناشئة، مارسوا فيها عددا كبيرا من الأنشطة البدنية والفعاليات التثقيفية المتنوعة بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

وحضر حفل التخريج صلاح الريسي وكيل وزارة التغيير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، والدكتور إبراهيم الدبل المدير التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وعبد الرحمن المنصوري المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

واشتملت الدورة الحالية من مغامرات أقدر 2019 بعدد من النشاطات التي حققت نتائج كبيرة على مستوى الانضباط والسلوك ورفع مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات وتمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لتنمية الوعي الوطني وحب الإمارات وتعزيز الجوانب الشخصية الوطنية لديهم من خلال فهم أدوارهم المستقبلية في خدمة أوطانهم والدفاع عنها من خلال هذه الأنشطة والتدريبات التي تشتمل على برامج رياضية وثقافية ووطنية وأخرى ترفيهية، وعلى تمارين رياضية لزيادة لياقتهم البدنية، وقوارب التجديف المطاطية تعزيزاً للثقافة التراثية لديهم.

كما تضمنت ورش عمل ومنابر نقاشية تعقد بعد كل نشاط حركي لتعلم الدروس المستفادة وتبادل الآراء وتطوير المهارات الاتصالية وبناء الثقة بالنفس، ويشرف على هذه الجلسات خبراء مختصون يعملوا على إبقاء المشاركين في مسارات تحقق الغايات والأهداف المنشودة من البرنامج.

وأوضح المستشار الدكتور إبراهيم الدبل المدير التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» بأن مبادرة «مغامرات أقدر»، جاءت تعزيزاً للأدوار المستقبلية الإيجابية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وبهدف إكساب الطالب المعرفة والمهارات اللازمة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتقاليد الانضباط والالتزام وتعزيز وغرس مفهوم العمل الجماعي كفريق واحد من خلال الأنشطة التدريبية والرياضية ورفع اللياقة البدنية وزيادة المعرفة الأمنية والسلوكية.

ولفت الدبل إلى أن برنامج خليفة للتمكين يعمل من خلال هذه الأنشطة المستمرة على تحقيق الأهداف المرسومة عبر سلسلة من النشاطات ضمن خطة علمية تضمن المشاركة الجماعية وتبادل الآراء وتعزيز الحوار بين المشاركين ومناقشة كل نشاط لتحقيق الدروس من كل نشاط وهم يشاركون في المغامرات، في بيئة آمنة وروح تنافسية تعزز من ثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن تميزها بالطابع الحيوي الذي يستند إلى المغامرات المحفزة والتدريبات المنتظمة، مشيراً إلى دورها في ترسيخ وتعميق الشعور الوطني وتجذير الهوية الوطنية وبث روح الحماس لدى هؤلاء الناشئة.

من جانبه، أكد عبدالرحمن المنصوري، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، أن برنامج المغامرات يخضع لعملية التقييم في العديد من المجالات منها تدريبات اللياقة البدنية، التراث والثقافة ومدى معرفة المشاركين لأدوارهم، حيث تم إعداد وتطوير برنامج للياقة البدنية للطلبة الذين يحتاجون إلى ذلك بهدف تحقيق مستوى عال من اللياقة لديهم وإكسابهم الصفات القيادية والمهارية، وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تحفيز وبث روح الحماسة في نفوس الطلبة، ويغرس في نفوسهم قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعميق الروح الوطنية في وجدانهم، وتشجيعهم على الالتقاء والتعرف إلى الأصدقاء الجدد، وزيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم وتوفير بيئة تعليمية عبر إتاحة الفرصة أمامهم لخوض غمار تجربة الحياة في معسكر مستقل.

أما عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، فأكد أن التعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» أثمر في هذا النجاح الطيب لفعالية مغامرات أقدر التي عملت على استثمار وقت الشباب في العطلة الدراسية في ممارسة نشاطات هادفة ومتميزة، تعمل على التسلية والترفيه وتقدم لهم منافع تربوية وسلوكية تعود بالتأثير الإيجابي على تنشئتهم الصحيحة، وتعزز من مهاراتهم وقدراتهم المجتمعية.