مؤتمر التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل غداً

أبوظبي (وام)

يعقد غداً المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل تحت شعار «التسامح في رؤى زايد» برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، ويشهد فعاليات المؤتمر عدد واسع من كبار الشخصيات بينهم معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وقادة مؤسسات الدولة بجانب الخبراء المختصين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

وأعرب اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن شكره للرعاية الكريمة التي يوليها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لأنشطة الجمعية عموماً وهذا المؤتمر السنوي خاصة، كما ثمّن عالياً التعاون المثمر بين الجمعية والمجلس الوطني الاتحادي، حيث يحتضن هذا الحدث النوعي منذ انطلاقته الأولى، باذلاً جهوداً متميزة لإنجاحه.

وقال: إن المؤتمر ورغم تعدد مبادرات ومشاريع الجمعية، يعد الأبرز بين كافة الفعاليات التي حرصنا على تقديمها شحذاً للفكر الاستراتيجي وتعميقاً للوعي الاستشرافي وسط المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى الأهمية المضاعفة للشعار الذي اسست عليه محاور المؤتمر الخامس «التسامح في رؤى زايد» خاصة ونحن في عام التسامح، وهذه تعد استجابة عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو جعل هذا العام 2019 عاماً للتسامح كقيمة سامية هي في الحقيقة جزء أصيل من مكونات هويتنا الوطنية التي نعتز ونفاخر بها أمم العالم.

وأوضح الدكتور عبد القدوس أن فعاليات المؤتمر ستدور حول أربعة محاور رئيسية يشارك في طرحها كل من معالي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الذي تتناول ورقته «القوة الناعمة في فكر زايد»، بينما سيتحدث عن «الانفتاح الحضاري والتسامح» سلطان الرميثي العضو والمقرر للجنة العليا لعام التسامح.