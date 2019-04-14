الامارات | مجلس متنقل لترسيخ مشاركة المتقاعدين في الفعاليات المجتمعية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس متنقل لترسيخ مشاركة المتقاعدين في الفعاليات المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي عن إطلاق «مجلس المعاشات المتنقل»، في خطوة تستهدف الوصول بالتوعية التأمينية إلى كل الشرائح المجتمعية، وتعزيز دور الهيئة في خدمة فئات المجتمع المشمولة بالقانون، ومناقشة القضايا والمقترحات التي تخدم أطراف العلاقة التأمينية، ونشر الأفكار التي تعزز الترابط والتكافل المجتمعي، وترسيخ مشاركة المتقاعدين في كل الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والإسهام في نقل وتبادل الخبرات بين الأجيال الحالية والمقبلة.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، محمد سيف الهاملي، إن الهيئة حريصة على مد جسور التواصل مع كل الشرائح المشمولة بالقانون، من مشتركين ومتقاعدين ومستحقين وجهات عمل، من أجل تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تحقق جهود الطرفين في بناء علاقة تأمينية أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الهيئة ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها للوفاء بكل التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، من أجل ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً. وأضاف: «تقوم فكرة مجلس المعاشات المتنقل على مشاركة الهيئة في المجالس التي تنظم من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية في مختلف إمارات الدولة، بهدف فتح نافذة جديدة تعزز من فرص التواصل مع كل شرائح المجتمع، وشرح وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، والاستماع إلى كل المقترحات من أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين، ووضع المقترحات التي من الممكن تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ». وعقدت الهيئة أول مجلس في إمارة رأس الخيمة بأحد المقاهي الشعبية، حيث حضر ممثلون عن الهيئة، واستمعوا وناقشوا، على مدار ثلاث ساعات، بعض القضايا التي تخص المؤمن عليهم والمتقاعدين، الذين أبدوا بدورهم ترحيبهم بهذه الخطوة ووصفوها بأنها تعزز وتقوي علاقة الهيئة بشركائها.