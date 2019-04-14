الامارات | شرطة رأس الخيمة تكشف غموض 4 سرقات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تكشف غموض 4 سرقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة رأس الخيمة من كشف أربع سرقات تمت الأسبوع الماضي، لأشخاص من جنسيات مختلفة، قاموا بسرقة مركبات ومساكن، وإتلاف مركبات بقيمة تتعدى الـ200 ألف درهم.

وقال نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله خميس الحديدي، إن فرق العمل الميداني في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة المهام الخاصة، قامت بجهود كبيرة استطاعت خلالها وفي ظرف 48 ساعة، كشف غموض أربع سرقات متفرقة في الإمارة، اتضحت أنها لأشخاص من جنسيات مختلفة، قاموا بالتعدي والسطو على منازل في سرقتين، فيما كشفت سرقة ثالثة التعدي على مركبة امرأة، وسلب أموالها، أما الرابعة فهي التعدي على بعض مركبات الأجرة وسرقتها وإتلافها.