الامارات | حاكما الشارقة ورأس الخيمة يدشنان طريق خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكما الشارقة ورأس الخيمة يدشنان طريق خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، طريق خورفكان، ضمن شبكة الطرق الأحدث في دولة الإمارات والأهم من نوعه، والذي يمتد على طول 89 كيلومتراً، من شارع الإمارات العابر في الشارقة، إلى ميدان وادي شي في خورفكان، بكلفة بلغت ستة مليارات درهم تقريباً.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة التقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عند تقاطع منطقة كدرة الواقعة ضمن نطاق مسار الطريق، وانتقلا بعدها متفقدين تقاطعات طريق خورفكان وأنفاقه ومعابره السفلية، التي تمتد على طول الطريق المار بالصحارى والسهول والجبال، والذي حوى 14 تقاطعاً وسبعة معابر سفلية، وخمسة أزواج من الأنفاق المحفورة في قلب الجبال، وهي نفق الروغ بطول 1300 متر، ونفق الغزير بطول 900 متر، ونفق الساحة بطول 300 متر، ونفق السقب بطول 1300 متر، ونفق السدرة بطول 2700 متر، الذي يعد أطول نفق جبلي مسقوف بالكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقف موكب سموهما عند استراحة سد الرفيصة، حيث استقبلا بعروض العيالة، وبعض اللوحات الغنائية الفلكلورية، وكان في استقبالهما هناك عدد من الشيوخ والوزراء، ورؤساء ومديري الدوائر المحلية، وأعيان البلاد، وجمع غفير من أهالي مدينة خورفكان، وتعد استراحة سد الرفيصة من أهم المشروعات السياحية العائلية المقامة في مدينة خورفكان، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 10 آلاف و684 متراً مربعاً، وتحتوي على مسجد يتسع لـ120 من الرجال، و20 من النساء، وثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 فرد، ومواقف سيارات تتسع لـ45 مركبة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية الأخرى، التي تتناسب مع موقع الاستراحة وزائريها.

وتبلغ مساحة البحيرة المشكلة خلف سد الرفيصة 82 ألفاً و280 متراً مربعاً بعمق من 13 إلى 20 متراً، ويشتمل مرسى البحيرة على 50 قارباً بأشكال وأنواع مختلفة، ما بين قوارب التجديف والكهربائية والعائلية الكبيرة.

وتابع أصحاب السمو الشيوخ ومرافقوهم سباقاً للتجديف، كما شهدوا إطلاق أنواع من الغزلان الجبلية حول بحيرة سد الرفيصة.

حاكم الشارقة يضع حجر أساس الأكاديمية البحرية في خورفكان

وضع صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حجر الأساس لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان، التي تكفل سموه بإنشائها وتجهيزها بكل احتياجاتها.

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وستمنح الأكاديمية الطلبة درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية والنظرية والنقل البحري، وشهادة الكفاءة في تخصصات بكالوريوس النقل البحري، وشهادة ضابط ثانٍ في تخصصات تكنولوجيا النقل البحري وتكنولوجيا السلامة البحرية وحماية البيئة والشحن وإدارة الموانئ، إضافة إلى بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية، وشهادة كفاءة مهندس ثالث، وبكالوريوس تكنولوجيا كهرباء بحرية، وشهادة كفاءة فني تكنولوجيا كهرباء.

كما دشن صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع بحيرات ونوافير خورفكان، بمدخل مدينة خورفكان، والذي يضم أربع بحيرات اصطناعية ضخمة، تزين الأطراف الأربعة لميدان المدخل، وتتضمن نوافير عدة، مع أضواء ملونة تنير مياهها المتدفقة، ويكتسي المدخل والميدان ببساط أخضر تحيط به الزهور والنباتات البرية، كما تطوقه أشجار السدر من كل الجهات، ليتحول معها المكان برمته إلى متنزه، يضم العديد من ممرات المشاة والاستراحات للزوار، ومواقف للمركبات.

89

كيلومتراً، طول طريق خورفكان، من شارع الإمارات في الشارقة إلى ميدان وادي شي في خورفكان.

2700

متر، طول نفق السدرة، الذي يعد أطول نفق جبلي مسقوف في المنطقة.

استراحة سد الرفيصة أهم المشروعات السياحية العائلية، المقامة في مدينة خورفكان.