الامارات | أمطار غزيرة في الفجيرة والمنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في الفجيرة والمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت امطار على المناطق الشرقية من الدولة في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء تراوحت بين متوسطة وغزيرة وصاحبت الامطار هبوب عواصف ورياح قوية محملة بالغبار والأتربة، ما نتج عنه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وفي معدل درجات الحرارة.

ونتج عن سقوط الامطار والبرد تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة ما تسبب في بطئ الحركة المرورية وبعض الحوادث البسيطة بسبب صعوبة الرؤية وتوقف عدد من المركبات بسبب دخول مياه الامطار فيها.

تركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ودفتا، وأدت إلى جريان الوديان والشعاب، وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة.

وشهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات وفي الأماكن المنخفضة. فيما بادرت شرطة الفجيرة والدفاع المدني بتنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

وفي مدينه كلباء، راوحت الأمطار بين المتوسطة وغزيرة وجريان الوديان في المنطقة، كما شهد طريق وادي الحلو سقوط أمطار قدرت ما بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى جريان الوادي الرئيس الذي قطع الطريق العام المؤدي إلى كل من مدينة كلباء والفجيرة وتم اغلاق شارع الشارقة –كلباء الجزء الواقع في منطقة وادي الحلو بالاتجاهين ،وإيقاف حركة السير بسبب سرعة جريان مياه الوادي المحملة بالحجارة مروراً بالشارع الرئيس، بهدف تأمين حركة المركبات في المنطقة وحفظ السائقين من التعرض لحوادث الانجراف أو الغرق ، كما تدعو شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها بعض مدن امارة الشارقة.