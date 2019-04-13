مسالخ أبوظبي تمدد دوامها خلال رمضان

أكملت بلدية مدينة أبوظبي استعدادات مسالخها لاستقبال الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة حرصها على توفير ذبائح المواشي وفقاً لأفضل المعايير الصحية في جميع المسالخ التابعة لبلدية مدينة أبوظبي وضواحيها وهي مسلخ أبوظبي الآلي، وهو مخصص للذبح التجاري ومسلخ أبوظبي للجمهور، ويقع في منطقة الميناء، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة ومسلخ الوثبة.

ويمتد دوام المسالخ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، طيلة أيام الأسبوع. ولكن خلال جميع أيام شهر رمضان المبارك، وبهدف تلبية احتياجات الجمهور والطلب المتزايد على الذبائح خلال الشهر الكريم، سيتم إضافة وردية عمل ثالثة (ليلية) في كلٍ من مسلخ أبوظبي للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة 1.30 بعد منتصف الليل، وذلك للتخفيف على الصائمين، وتجنيبهم الزحام.

وأوضحت البلدية أن رسوم الذبح لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 15 درهماً للضأن والماعز، و40 درهماً للعجول والحيران، و60 درهماً للأبقار والجمال، وتشمل هذه الأسعار تقطيع ذبيحة الضأن والماعز إلى أربع قطع.

أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 - 8 قطع، حسب رغبة المتعامل، وهناك رسم 10 دراهم للتقطيع الخاص بخصوص الضأن والماعز، و60 درهماً لتقطيع العجول والحيران، و100 درهم للأبقار والجمال الكبيرة (وزن القطعة لا يقل عن كيلو جرام واحد).

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وأشارت البلدية أنه يمكن الحصول على الذبائح مع خدمة التوصيل إلى المنازل من خلال تطبيق (ذبيحتي) المتوفر على متجر آبل ومتجر جوجل، والذي يوفر هذه الخدمة مع خيارات عديدة في أنواع المواشي وطريقة التقطيع، مع توفير حافظات مخصصة لحفظ اللحوم محتوية على الثلج لنقل اللحوم إلى أماكن بعيدة.

ونوهت البلدية أنها قامت برفع جاهزية العمل لجميع القصابين وعمال النظافة والصيانة في جميع المسالخ، من خلال زيادة أعدادهم، وتوعيتهم على إجراءات العمل خلال الشهر الفضيل عبر عقد محاضرات وورش عمل توعوية تهدف إلى تعريفهم بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، والطرق المثلى الواجب اتخاذها لضمان انسيابية إجراءات العمل، وتقديم أجود الخدمات.

وأكدت البلدية أن مسالخها تتخذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، وتطبيق كافة إجراءات الأمن الحيوي، إذ يتم رش كافة المواشي الواردة إلى أسواق البيع ضد الطفيليات الخارجية وناقلات الأمراض، وخاصة الأمراض المشتركة منها، من خلال أجهزة خاصة لرش المواشي ضد الطفيليات الخارجية. كما يتم اجراء الفحص البيطري بشكل دقيق وعلمي على جميع المواشي الواردة إلى أسواق المواشي وإجراء الفحص البيطري قبل الذبح وبعده من قبل أطباء بيطريين متخصصين ذوي خبرات طويلة في العمل بالمسالخ، حرصاً من البلدية على تقديم لحوم صحية خالية من أي تلوث، ووفقاً للمواصفات الصحية والغذائية المعتمدة.