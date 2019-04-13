بتوجيهات الشيخة فاطمة.. "الهلال الأحمر" يدشن حملة صحية لمكافحة أمراض العيون في المغرب

دشّنت هيئة "الهلال الأحمر" الإماراتي حملة صحية لمكافحة أمراض العيون في المغرب، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر "أم الإمارات".

وتستهدف الحملة توفير الرعاية الصحية لـ 5 آلاف حالة في القرى والمناطق النائية، وتتضمن إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء "الكتاراكت" وزراعة العدسات، باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالى 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء "الجلاكوما" وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لـ 3 آلاف شخص.

وتأتي الحملة تعزيزاً لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة.

وتم الإعلان عن تدشين الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رئيس وفد الهيئة إلى المغرب محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة المغربية والشركاء المحليين هناك.

وأكدت هيئة "الهلال الأحمر" في بيان صحفي، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكافحة أمراض العيون في المغرب تجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الحاجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة".

وأضاف البيان أن "مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتنوعة تُمثّل رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات".

وشددت الهيئة على أن الحملة تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس "هيئة الهلال الأحمر"، مؤكدة "حرص سموه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية"، مشيرة إلى أنها "كانت على الدوام داعماً أساسياً وسنداً قوياً للشعب المغربي".

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وأضاف البيان أن "حملة مكافحة أمراض العيون تعتبر إضافة حقيقية لجهود الهيئة ونقلة نوعية لمبادراتها الإنسانية في المغرب"، مشيرة إلى أن "في ختام البرنامج العلاجي والجراحي لأمراض العيون سيتم تسليم تجهيزات طبية لدعم مركز "تازة أوسلو الصحي" في إقليم تازة المغربي بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي".

وفي سياق متصل، زار وفد هيئة الهلال الأحمر "مستشفى الشيخ زايد" في الرباط تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة، ووقف على الخدمات الصحية التي يوفرها للمرضى من داخل المغرب وخارجها.

وأصبح المستشفى قبلة للكثير من المرضى في الدول المجاورة للمغرب، لما يوفره من خدمات طبية متميزة وبرامج علاجية في مختلف التخصصات الحيوية.

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