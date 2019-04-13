شرطة رأس الخيمة تكشف غموض 4 سرقات في وقت قياسي

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من كشف 4 سرقات جرت خلال الأسبوع الماضي، نفذها أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بسرقة مركبات ومساكن، وإتلاف مركبات بقيمة تزيد عن 200 ألف درهم.

وأشاد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، العميد عبد الله خميس الحديدي، بجهود واحترافية فرق العمل الميداني في إدارة التحريات والمباحث الجنائية والمهام الخاصة، الذين قاموا بجهود كبيرة متواصلة استطاعو خلالها، وفي ظرف 48 ساعة، من كشف غموض أربع سرقات المتفرقة في الإمارة".

وأضاف أن السرقات نفذها "أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بالتعدي والسطو على منازل في سرقتين، فيما كشفت سرقة ثالثة التعدي على مركبة إمرأة وسلب أموالها، وأما الرابعة فهي التعدي على بعض مركبات الأجرة وسرقتها وإتلافها".

وأثنى العميد الحديدي في الوقت ذاته على جهود الجميع، مشيراً الى أن "شرطة رأس الخيمة وبما تملكه من عناصر بشرية متمكنه وتقنيات حديثة على أعلى مستوى، سهّلت مهمة كشف هذه السرقات في وقت قصير".

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ومن جانبه، أشاد العقيد أحمد سعيد منصور مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بفريق العمل الميداني في إداراتي البحث الجنائي والمهام الخاصة الذين يتمتعون بخبرات طويلة تمكنهم من الكشف عن أي جريمة مهما كان غموضها".

وحول تفاصيل القضية، أوضح العقيد منصور، أن "الشرطة تلقت خلال الأسبوع الماضي بلاغات متفرقة عن وجود سرقات مختلفة، وعليه تم تشكيل فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها".

وبناءً على هذه المعطيات وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونيـة تم التوصل للمتورطين خلال 48 ساعة، وتبين أن بعض المتورطين في السرقات كانوا تحت تأثير المخدرات، وجاري التحقيق معهم تمهيداً لتحويلهم إلى النيابة العامة.