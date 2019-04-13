قطاع التجزئة في سيملس الشرق الأوسط الابتكار باستخدام الأتمتة في قطاع تجارة التجزئة ..



تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية أن قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبلغ 17.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، أي ما يعادل 45.6 ٪ من القيمة الإجمالية لسوق الشرق الأوسط. والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الذي شهده القطاع في غضون العامين 1018-2019 هو إكسبو 2020، إذ من المتوقع أن يجذب الكثير من الشركات الأجنبية والأيدي العاملة وكذلك السياح ممن سيُقدمون بشكل أساسي على إجراء عمليات الشراء الخاصة بهم أونلاين. كما تُعتبر العوامل الديموغرافية للشباب في المنطقة، مع ارتفاع مستويات الدخل المتاح وارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، أحد العوامل الرئيسية لهذا النمو.

يأتي إطلاق المشاريع الهادفة مثل مشروع "دبي كوميرسيت ”(Dubai CommerCity) بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) ومجموعة وصل لإدارة الأصول لتشكيل أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً، والذي تبلغ قيمته 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) ، عاملًا حاسمًا في تسريع التجارة الإلكترونية وازدهارها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ساهم اختراق الإنترنت والهواتف المحمولة القوي في دول مجلس التعاون الخليجي في تمكين نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. فقد كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة جوجل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر اختراق الهواتف الذكية بنسبة 73.8٪، بينما تشير إحصائيات استخدام الإنترنت في البلاد إلى إمكانية وصول 91.9٪ من سكان الدولة إلى خدمة الإنترنت واستخدامها. هذا وتشير دراسة أخرى أجرتها الوكالة الرقمية Global Media Insight عن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 إلى أنّ 85٪ على الأقل أجروا البحث عن منتج أونلاين، بينما قام 91٪ بزيارة متجر بيع بالتجزئة أونلاين، و 63٪ على الأقل أتموا بالفعل عملية شراء أونلاين. وقد انعكس هذا المستوى الاستثنائي من إمكانية الوصول إلى الإنترنت في إيجاد مجموعة نشطة للغاية من المتسوقين أونلاين.

وفيما يتعلّق بفئات المنتجات التي تحقق أكبر عائد في المبيعات عبر الإنترنت في المنطقة فتحتل الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر والمجوهرات (بما في ذلك الساعات) القائمة. كما أن التسوّق لشراء الملابس أونلاين قد بدأ يكتسب شعبية أيضًا.

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تجدر الإشارة إلى أن النمو الملحوظ في التجارة الإلكترونية لا يحركه القطاع الخاص فقط، فأحد أهم العوامل الناجحة في بناء الثقة في التجارة عبر الإنترنت وتعزيزها خلال السنوات القليلة الماضية تتجلى في مبادرات الحكومة الإلكترونية. ونحن نشهد حاليًا تكامل الخدمات التقليدية في كافة أنحاء المنطقة، مثل خدمات التأشيرات والمرور والمرافق، إذ يعمل دمجها مع المدفوعات على منصات الإنترنت على تزويد المواطنين والمقيمين بخدمات عامة أسرع وأكثر فاعلية.

ومع ذلك، فقد أحدثت هذه التغييرات الحاجة إلى التصدّي لعدد من المتطلبات المحدّدة. فتحديات الوفاء الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر، تشمل التعامل مع الأعداد الكبيرة من أرقام تعريف المنتج(SKUs) ، وفرض عقوبات عالية على الأداء الضعيف، وضرورة معاينة المخزون والتأكّد من دقّته في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تدوين العناصر الصغيرة في كل طلب والأعداد الكبيرة من المُسترجعات من قِبل العملاء. فبدءً من الطلب الوارد أونلاين إلى استلامه ومناولته، تعبئته وشحنه، يجب التعامل مع كل خطوة بكفاءة وثبات وفعالية من حيث التكلفة. هذا وتُعدّ سرعة تنفيذ الطلب ودقته وخفض عدد المسترجعات ورضا العملاء من الأمور الحاسمة أيضًا.

يستلزم أن تتطور أنظمة التشغيل الآلي للمستودعات والبرامج الحديثة لمواجهة هذه التحديات وتلبية الضروريات القائمة عليها. وحتى يتسنّى القيام بذلك، ينبغي أن تكون أنظمة التشغيل الآلي قابلة للتطوير وجاهزة للمستقبل، ومصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لشركات التجارة الإلكترونية.

لقد استفادت العديد من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بشكل كبير من الأتمتة. وبعض الأمثلة الدالة على ذلك - رفعت الأتمتة من الطاقة الإنتاجية الحالية لـشركة "ماي دبي" بأكثر من الضعف، ونجحت شركة زينوس (Xenos)، شركة البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية الآخذة في النمو السريع، أمن تحسين أدائها بأكثر من 50٪، ووفرت وقت شحن يترواح بين 3 إلى 4 ساعات من كل عملية تسليم لكل متجر. فليس من المستغرب إذن أن تُعدّ الأتمتة خطوة أساسية وضرورية لخطط التطوير المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، فمن المقرر أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 7.3٪ ليصل إلى 66.3 مليار دولار بحلول عام 2020