الطلب المسبق على سلسلة هواتف HUAWEI P30 يسجل ستة مرات أكثر مقارنة بإصدار السلسلة نفسه العام الماضي

أدى الترقب الشديد لإطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P30 إلى تسجيل طلبات الشراء المسبق للجهاز إقبالاً واسعاً ليتجاوز الأرقام التي سجلتها سلسلة هواتف HUAWEI P20 العام الماضي بستة أضعاف. وقد بلغ الاهتمام بسلسلة هواتف HUAWEI P30 إلى هذا النجاح حتى قبل طرحها في المتاجر، الأمر الذي عزز من شعبية سلسلة هواتف P على نطاقٍ واسع بين المستخدمين في الإمارات من الساعين لتجربة المزايا المتفوقة التي يوفرها الهاتف، وخاصةً من حيث تجربة التصوير الاحترافي

المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة في متجر هواوي في مردف سيتي سنتر بانتظار استلام هواتف HUAWEI P30 التي طلبوها مسبقاً

وتتوافر سلسلة هواتف HUAWEI P30 في المتاجر ابتداءً من 11 أبريل، وسيحظى جميع المستهلكين في الإمارات بفرص اختبار المزايا المبتكرة للهاتف، بما في ذلك أول كاميرا رباعية من ’لايكا‘ في العالم مزودة بمستشعر الصور ’سوبر سبيكتروم‘ SuperSpectrum من هواوي وعدسة ’سوبر زوم‘ فائقة التقريب؛ وهو ما أتاح لشركة هواوي الارتقاء بقدرات التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية إلى مستويات جديدة.

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كما يستخدم هاتفا HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro مستشعر RYYB كبير الحجم (1/1.7 بوصة) في الكاميرا الأساسية. ويعمل المستشعر الجديد من خلال استبدال وحدات البكسل الخضراء في مرشح RGGB Bayer بوحدات البكسل الصفراء، ما يرفع مستوى حساسية العدسة للضوء ويخفف من الضوضاء، كما يحسّن من جودة الألوان. كما يضم هاتف HUAWEI P30 Pro عدسة ’سوبر زوم‘ فائقة التقريب، ويتميز بهيكل نحيف للغاية في الوقت ذاته. ومن خلال هذه العدسة، يدعم الهاتف التقريب البصري حتى 5 مرات والتقريب الهجين حتى 10 مرات والتقريب الرقمي حتى 50 مرة. وتستخدم العدسة منشوراً لثني الضوء بزاوية 90 درجة، مما يجعل الأشياء أقرب إلى عيون المستخدم.

وسيحظى مستخدمو سلسلة هواتفHUAWEI P30 بسعات تخزين ضخمة إلى جانب الذاكرة العشوائية التي تبلغ 8 جيجابايت، ومجموعة متنوعة من خيارات التخزين الإضافية التي تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت. أما هاتف HUAWEI P30 Pro فيمتاز ببطاريته الهائلة بسعة 4200 ميلي أمبير ساعي والتي تتكامل مع خاصية الشحن السريع من هواوي باستطاعة 40 واط والشحن عبر الشاحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط وكذلك الشحن اللاسلكي العكسي لمساعدة الأصدقاء على شحن هواتفهم. وتفخر هواوي بتقديم بسلسلة هواتفها الجديدة HUAWEI P30 معالج ’كيرين 980‘ الذي يمثل أحدث شرائح المعالجة في الهواتف الذكية، حيث تمتاز هذه الشريحة بقدرات المعالجة المطلقة التي توفرها سواءً في سيناريوهات الألعاب أو المهام المتعددة وذلك بفضل دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.