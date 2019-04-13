طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية في سلطنة عُمان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة لعملائها في سلطنة عُمان للسفر إلى عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها اعتباراً من اليوم ولغاية 20 أبريل 2019 على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية إلى دبي من 76 ريالاً عمانياً، وإلى إسطنبول من 162 ريالاً، وإلى القاهرة من 121 ريالاً، وإلى جوهانسبرغ من 281 ريالاً، وإلى كلارك (الفلبين) من 207 ريالات، وإلى بوكيت من 194 ريالاً، وإلى أمستردام من 236 ريالاً، وإلى باريس من 188 ريالاً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 335 ريالاً عمانياً إلى دبي، ومن 660 ريالاً إلى إسطنبول، ومن 563 ريالاً إلى القاهرة، ومن 1640 ريالاً إلى جوهانسبرغ، ومن 1115 ريالاً إلى كلارك، ومن 901 ريال إلى بوكيت، ومن 1116 ريالاً إلى أمستردام، ومن 809 ريالات إلى باريس.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 215 ريالاً عمانياً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

ويستمتع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر متميزة أياً تكن درجة سفرهم بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين التي يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً