مشاركة ناجة لشركة الرؤية الذكية في معرض سيلميس الشرق الأوسط

منصة عالمية لإطلاق أحدث التطورات التقنية، في ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة، بهدف توفير تجربة تتسم بالسهولة والسلاسة لجميع المشاركين، ولمجتمع الأعمال، على نطاق أوسع.

حيث قامت شركة الرؤية الذكية بعرض أحدث الإبتكارات في مجال قطاع الدفع الإلكتروني وتكنلوجيا الإقتصاد الرقمي خلال الأيام الثلاثة للمعرض سيلميس الشرق الاوسط

وتعد شركة الرؤية الذكية من مصافي الشركات الأولى في المنطقة الدافعة الى التطور التكنلوجي

وذالك بإنتاجها كل ماهو جديد في عالم التكنلوجيا

وعلى هامش هذا المعرض صرح #السيد_يوسف_هواش المدير التنفيذي لشركة الرؤية الذكية بقوله بعد النجاحات الهامة التي حققتها الشركة في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة . تتوجه الشركة الأن الى توسعة نطاق العمل من خلال نسخ التجربة الناجحة في الإمارات على عموم منطقة الشرق الاوسط

وبدأء الإتجاه الأن الى السوق الإفريقية بإعتبارها سوق خصبة ومتعطشة لتلك النجاحات

وأسلف هواش بتوجيهات من سمو الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط اَنيهان

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رئيس مجلس إدارة الشركة نحن نطرح خطة كبيرة لإدراج الذكاء الإصطناعي في جميع منتجاتنا

وطرح منتجات جديدة تلبي إحتياجات السوق

لإعتبار الشركة من الشركات الرائدة في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة

وتتميز الشركة بإنتاجها للنظم الذكية التي تقوم بدورها في إدارة المرافقة الحيوية والمؤسسات الحكومية الذكية

حيث بدأت الشركة عمها من خلال مكاتبها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة عام 1988 وإنطلقت منها إلى العالم وأصبحت رائدة الأن في منطقة الشرق الأوسط

ومن المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في الاقتصاد العالمي، حيث توقع السيد هواش ، أن يسهم قطاع الذكاء الاصطناعي بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، و320 مليون دولار في اقتصادات الشرق الأوسط في عام 2030.