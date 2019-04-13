دبي تدشن أول مصنع في العالم لإنتاج لوحات المركبات بالروبوت

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، أول مصنع في العالم يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات.
ونشر الحساب الرسمي لحكومة دبي على "تويتر" أن "مطر الطاير يدشن أول مصنع في العالم يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 33 ألف لوحة يومياً، لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طباعة اللوحات دون أي تدخل بشري دبي".
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