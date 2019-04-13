الامارات | فريق مغامرات شرطة أبوظبي يتسلق جبل حفيت

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مغامرات شرطة أبوظبي يتسلق جبل حفيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فريق التحدي والمغامرات بعناصره من المنتسبين والمنتسبات ، في مركز التربية الرياضية الشرطية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتسلق قمة جبل حفيت، الذي يبلغ ارتفاعه 1240 متر فوق سطح البحر، جنوب مدينة العين.

وقطع الفريق المسافة سيرا على الأقدام في فترة زمنية بلغت 4 ساعات، بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصى والحذاء الجبلي، وتعد التجربة مغامرة مثالية وتجربة استثنائية تعكس حرص شرطة أبوظبي على تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية واثبات قدرة المرأة على التغلب على مواجهة المصاعب.