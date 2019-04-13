الامارات | 9 نزلاء اعتنقوا الاسلام بمركز شرطة الغرب الشامل بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نزلاء اعتنقوا الاسلام بمركز شرطة الغرب الشامل بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتنق 9 نزلاء من جنسيات مختلفة بمركز شرطة الغرب الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الدين الاسلامي بعد أن نطقوا الشهادتين بحضور أحد الأئمة المسلمين بدائرة الشؤون الإسلامية والاوقاف بالشارقة ، وعدد من ضباط وصف الضباط بشرطة الشارقة.

يأتي ذلك بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والاوقاف بالشارقة، والجهود المخلصــه التي يبذلونها خلال الدروس التوعوية، والمحاضرات الدينية لأحكام الشريعة الاسلامية من فقه وأصوله، للراغبين في اعتناق الدين الإسلامي الحنيف للجاليات غير المسلمة.

هذا وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الاسلام والسلام والرحمــة الذين دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.