ورش عمل لتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان

طشقند (الاتحاد)

نظمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة من ورش العمل التدريبية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في جمهورية أوزبكستان، تشمل 17 مجالاً حيوياً، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال مشاركة التجارب والمعارف وقصص النجاح وأفضل الممارسات في العمل الحكومي.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية لوفد حكومي من دولة الإمارات إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، التقى خلالها فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي عبدالله أريبوف رئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان.

ضم وفد دولة الإمارات معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مسؤولين في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بينهم محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية.

وضم وفد دولة الإمارات، شذى الهاشمي مدير إدارة الابتكار في مركز «محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، وسلطان الشعالي مدير إدارة المسرعات الحكومية، ومروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وخالد الهرمودي مدير إدارة الأداء الحكومي، وسالم الشعمي مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وأطرف شهاب مدير إدارة المستقبل.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تطوير مرجعية متكاملة للتحديث والتطوير الحكومي بالشراكة مع حكومة أوزبكستان، عبر تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة ومشاركة النموذج الإماراتي، للارتقاء بالأداء وتسريع وتيرة الإنجاز ما يسهم في تحديث وتطوير العمل الحكومي المستقبلي.

وقال: إن الشراكة مع حكومة أوزبكستان تستهدف بناء منظومة شاملة للعمل الحكومي وفق رؤية ترتكز على إعداد جيل من القيادات والكفاءات وتمكينهم بالخبرات والمهارات والمعارف والأدوات لتوظيفها في إيجاد الحلول للتحديات المستقبلية، وتعزيز منهجيات العمل الحكومي عبر تبني أفضل الممارسات المتميزة، وتطوير المؤشرات والاستراتيجيات الوطنية.

وشملت المجالات التي ناقشتها اجتماعات ورش العمل المشتركة: المسرعات الحكومية، الجودة الحكومية، الخدمات الحكومية، التطبيقات الحكومية الذكية، الاستراتيجية والخطط الوطنية، جودة الأداء الحكومي، الابتكار الحكومي، برامج القيادات، البرمجة، مستقبل التعليم والاقتصاد، التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات.

مستقبل التعليم والاقتصاد

وفي مجال مستقبل التعليم والاقتصاد، تطرق معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، إلى أهمية إطلاق برامج مشتركة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتضمين مهارات المستقبل في برامجها بهدف بناء القدرات وإعداد الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة المتغيرات التي سيشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتمكينهم من المشاركة في بناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير في أوزبكستان.

البرمجة المستقبلية

وفي مجال البرمجة تناول معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تطوير منصة إلكترونية لمساعدة الشباب الأوزبكي على تعلم مهارات البرمجة المستقبلية، وإعداد جيل متمكن من لغة العصر، وتطوير هذه المهارات في تأسيس مشاريع ناشئة تسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على أحدث الوسائل التكنولوجية، وتعزيز فرص حصول الشباب على وظائف تخصصية في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، من خلال إطلاق برامج تخصصية لإعداد الشباب ترعاها الحكومة الأوزبكية مثل مبادرة «مليون مبرمج».

التطبيقات الحكومية الذكية

وفي ورشة عمل تناولت التطبيقات الحكومية الذكية، أشار محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى أهمية إدخال التطبيقات الذكية في مختلف مجالات العمل الحكومي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويختصر الوقت والجهد ويواكب التطورات في التكنولوجيا الحديثة، من خلال استحداث مسابقة لطلاب الجامعات في أوزبكستان بالشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير أفضل تطبيقات الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول وإطلاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في الجامعات.

الاستراتيجيات والخطط الوطنية

وتطرقت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في ورشة عمل أخرى، إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية طويلة المدى تتبنى معايير ومؤشرات محددة على المستوى الوطني لقياس مستويات التقدم في التنفيذ وتحقيق أهداف البرامج والمشاريع والمبادرات التي تطلقها الحكومة ومدى توافقها مع الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى لتعزيز مسيرة التنمية.

برنامج القيادات الحكومية

وناقشت ورشة عمل تحدث فيها الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل موضوع برامج القيادات الحكومية، حيث أشار إلى أهمية تطوير الكوادر الحكومية وبناء القدرات وتأهيل القيادات الشابة والمواهب في مختلف الجهات الحكومية من خلال إطلاق برنامج للقيادات الحكومية الشابة لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات الحكومة في إعداد القادة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة.

المسرعات الحكومية

واستعرض سلطان الشعالي مدير إدارة المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل آلية عمل ومنهجية المسرعات الحكومية في تسريع وتيرة العمل الحكومي والإنجاز وإيجاد حلول للتحديات ذات الأولوية لتحقيق أهداف كبرى خلال مئة يوم، بالاستعانة بفرق عمل مشتركة من مختلف الجهات الحكومية، وسبل نقل هذه التجربة عبر إطلاق مسرعات حكومية تغطي 5 إلى 10 تحديات ملحة في أوزبكستان.

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جودة الأداء الحكومي

وتناول مروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، سبل تعزيز جودة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية من خلال برامج تدريبية متخصصة للموظفين في مجالات جودة الأداء، وإطلاق جوائز للأداء الحكومي المتميز تتبنى معايير محددة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، إضافة إلى إطلاق جائزة الجودة الحكومية في مجالات متنوعة مثل أفضل جهة في تحقيق رضا المتعاملين، أفضل جهة في الموارد البشرية، أفضل أداء حكومي للجهات، أفضل موظف حكومي.

الخدمات الحكومية

وتطرق سالم الشعمي مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى أهمية تطوير الخدمات الحكومية للارتقاء بمستويات رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، من خلال إطلاق برنامج تدريبي للموظفين في مجال تطوير الخدمات، وإطلاق مختبر خدمات يتبنى أفضل الممارسات والمعايير والتجارب في تطوير الخدمات الحكومية في أوزبكستان.

الأداء الحكومي

واستعرضت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وخالد الهرمودي مدير إدارة الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء سبل تطوير مؤشرات أداء خاصة بالجهات الحكومية ومؤشرات أداء على المستوى الوطني، بهدف قياس ومتابعة أداء كل جهة حكومية بشكل خاص، وعلى المستوى الوطني عموماً، وسبل متابعة آلية تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في أوزبكستان، من خلال تطوير منصة ذكية أو نظام مؤشرات أداء إلكتروني يسهل متابعة أداء الجهات والأداء العام للحكومة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

الابتكار الحكومي

وأشارت شذى الهاشمي مدير إدارة الابتكار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إلى أهمية تعزيز مفاهيم الابتكار الحكومي وتحفيز الموظفين لتصميم أفكار مبتكرة وجديدة لتطوير العمل الحكومي وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار لإيجاد حلول فعالة وأفكار خلاقة وسياسات مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي لدعم عمليات اتخاذ القرار وتطوير جودة الخدمات الحكومية من خلال إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز مفاهيم الابتكار الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية.

وتناولت الاجتماعات وورش العمل تجارب حكومة دولة الإمارات في مجالات حيوية أخرى للتحديث وتطوير العمل الحكومي، شارك فيها عدد من المسؤولين والمتخصصين قدموا خلالها شروحاً مفصلة حول نماذج وآليات العمل في حكومة دولة الإمارات.

محمد القرقاوي: الإمارات تعزز الشراكات الدولية للارتقاء بحياة المجتمعات

استقبل فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان ضمن الزيارة الرسمية لوفد حكومة دولة الإمارات إلى أوزبكستان في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي.



ورحب الرئيس الأوزبكي بوفد دولة الإمارات، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون والشراكة المثمرة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات مثلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى نهجاً قائماً على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحديث وتطوير تجارب العمل الحكومي، لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات.

وقال محمد القرقاوي: إن زيارة وفد دولة الإمارات إلى أوزبكستان تبنى على مخرجات زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى دولة الإمارات مؤخراً، التي شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع قيادة دولة الإمارات، ركزت على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحديث وتطوير العمل الحكومي ومشاركة المعارف والتجارب الناجحة في هذا المجال بين البلدين.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن اللقاء مع الرئيس الأوزبكي تناول جوانب الشراكة في تحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، وتطرق إلى التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في نقل العمل الحكومي إلى أبعاد جديدة ومستويات متقدمة تركز على تطوير الخدمات والبرامج والسياسات وبناء الكوادر بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

علاقات متميزة

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تتمتعان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، وقد شهدت هذه العلاقات دفعة قوية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأوزبكي إلى الإمارات أواخر مارس الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين، فيما أعلنت أوزبكستان بالتزامن معها إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إليها.