بدرية آل علي: تتويج "لغتي" بـ"جائزة محمد بن راشد" مرحلة جديدة

الشارقة (وام) أكدت بدرية آل علي مدير مبادرة «لغتي» أن تتويج المبادرة بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في نسختها الخامسة عن فئة «أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر» يعد بمثابة مرحلة جديدة في عمل المبادرة التي انطلقت من إمارة الشارقة، بهدف دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة.

وقالت آل علي إن تتويج المبادرة بالجائزة وتسليط مزيد من الضوء عليها يعزز من فرص تعميم تجربتها في إمارات الدولة السبع والمنطقة العربية لا سيما وأن تكريم الفائزين جاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للغة العربية الذي يجمع نخبة من خبراء اللغة العربية من كل دول العالم العربي.

وثمنت الدعم الذي تقدمه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر ومتابعتها الدائمة لكل مراحل المبادرة والنتائج التي تحققها.. مشيدة بجهود شركة «حروف» التعليمية التابعة لمجموعة «كلمات» للنشر والمتخصصة في تطوير الأدوات التعليمية المعاصرة والمبتكرة لدعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال الشارقة وطلبتها، التي تشرف على تطوير التطبيق الذكي «حروف» الخاص بمبادرة «لغتي».

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