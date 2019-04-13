توعية أهالي "خالدية الشارقة" بـقواعد الصحة العامة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس ضاحية الخالدية وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مبادرة صحية توعوية استهدفت أهالي الأحياء السكنية التابعة للضاحية بالتعاون مع مستشفى الزهراء بالشارقة.

وتهدف الفعالية لتعزيز وسائل التوعية الصحية وطرق المحافظة على الصحة العامة وتحقيق السعادة الصحية ووضع السبل الكفيلة برفع القدرة البدنية، والتأكيد على أهمية تناول الأغذية الصحية بما يتوافق مع الرؤية المجتمعية للضاحية والرامية إلى رفع مستويات الاهتمام بالصحة في كافة الأوقات.

وحضر الفعالية خلفان سعيد المري رئيس مجلس الخالدية ومحمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس والأعضاء علي حمد بن سيفان ومحمد علي بن هده وسيف أحمد المطوع ومطر غانم السويدي وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس ومسؤولو دائرة التخطيط والمساحة وموظفو المجالس وأعيان أهالي الضاحية، فيما شارك من مستشفى الزهراء بالشارقة كل من سانتوش سكاريا المدير العام وعدد من أطباء المستشفى وجرى خلال المبادرة تكثيف التوعية بالتغطية الصحية الشاملة والخدمات والدعم الذي تقدمه المنشآت الصحية وكيفية الحصول عليها وأهمية متابعة الصحة.

وأشار المري إلى أن فعالية يوم الصحة العالمي من أهم الموضوعات التي يسعى مجلس ضاحية الخالدية إلى المشاركة فيها، بهدف توعية الأهالي وحثهم على الاهتمام بالصحة العامة وأساليب التغذية السلمية، ورعاية أبنائهم صحيا، وغرس العادات الصحية في نفوسهم من الصغر، مما يعود بالنفع على حياتهم وعلى المجتمع ككل، فهؤلاء الأطفال هم رجال المستقبل الذين ننتظر أن يشاركوا بفاعلية في نهضة الوطن.

وكرم المري مستشفى الزهراء بالشارقة لمشاركته في برامج المجلس التوعوية والاستشارات الطبية لأهالي ضاحية الخالدية على مدى يومين متواصلين، ووجه الشكر للمستشفى على تعاونه البناء والمتواصل مع المجلس، والدكتور عصام عامر مدير أعمال المؤسسات وأعضاء وموظفي المجلس وكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية.