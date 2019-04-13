شرطة دبي تكرم آسيوياً لأمانته

دبي (الاتحاد) كرم العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، محمد نظام الدين محمد، آسيوي الجنسية، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً، قدره 12 ألف درهم، وبعض الشيكات التي كان قد وجدها في مواقف مركبات رملية بمنطقة اختصاص المركز. وقدم الهاشمي شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لنظام الدين، لأمانته وحرصه على رد الأمانات لأصحابها، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور.

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