الشارقة (الاتحاد) تنطلق اليوم بالشارقة فعاليات المزاد العلني على أرقام لوحات المركبات المميزة والذي تنظمه شرطة الشارقة بالتعاون مع الإمارات للمزادات، والذي يضم 55 لوحة للمركبات الخاصة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن المزاد يقام وفق برنامج زمني مُعد مسبقاً من قبل اللجنة المشتركة في المجلس التنفيذي لإنجاز وتطبيق مشروع بيع اللوحات المميزة في الإمارة، حيث اعتمدت اللجنة برنامجاً زمنياً محدداً لبيع هذه اللوحات طوال عام 2019 سواءً عبر البيع بالمزاد العلني المباشر للجمهور أو من خلال البيع بالمزاد الإلكتروني. وأضاف أن البرنامج جاء استجابة من اللجنة لرغبة عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة وخارجها، وانسجاماً مع تطلعات أفراد المجتمع لاقتناء اللوحات المميزة وفق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وهو هدف تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخه خلال أدائها لكافة مهامها وخدماتها التي تقدمها لأفراد المجتمع، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المزاد والاستمتاع بهذه التجربة، والأجواء المميزة المصاحبة لهذا الحدث الذي ينتظره عشاق ومحبو لوحات المركبات المميزة في الدولة. وسيتم طرح 55 لوحة للمركبات الخاصة تحمل أرقاماً مميزة في المزاد العلني الذي يتضمن لوحة فردية واحدة، و4 لوحات ثنائية، و15 لوحة ثلاثية، و20 لوحة رباعية، و16 لوحة خماسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 55 لوحة متميزة في مزاد الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.