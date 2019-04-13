انفجار أسطوانة غاز في منزل بعجمان

عجمان (الاتحاد) أسفر انفجار أسطوانة غاز في منزل بمنطقة الرقايب بعجمان، أمس، عن تحطم جدران ملحق المطبخ، وإصابة العاملة المساعدة بحروق ورضوض صنفت بالمتوسطة.

وأفاد العميد محمد علي السويدي، مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بأن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً من أهل المنزل يفيد بوقوع انفجار في ملحق مطبخ المنزل الخارجي، وإصابة العاملة، مع أضرار لحقت بالمنزل والملحق الخارجي، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني بمركز الإدارة وإسناد من مركز الجرف والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تبين حدوث تسرّب للغاز وقيام العاملة بتشغيل مفتاح الكهرباء ما أدى إلى انفجار هائل دون حدوث حريق. وقد تم إسعاف المصابة ونقلها إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان لتلقي العلاج اللازم. وناشد السويدي أصحاب المنازل تعليم الفئات المساندة كيفية إجراءات الوقاية في حال اكتشاف تسرب غاز والعناية بأسطوانات الغاز ومواقد الأفران والصيانة الدورية لها.

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